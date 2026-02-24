Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra Geliyor! İşte Özellikleri

Xiaomi denildiğinde akıllara akıllı telefonlar geliyor olsa da, televizyondan robot süpürgeye kadar onlarca farklı alanda ürün geliştiren teknoloji devi elektrikli scooter konusunda da oldukça popüler. Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra, şirketin 28 Şubat’ta Barcelona’da düzenleyeceği lansman öncesinde resmi olarak gösterildi.

Adından da anlaşılacağı üzere Ultra modeli; standart 6, 6 Lite, 6 Pro ve 6 Max versiyonlarını içeren Electric Scooter 6 serisinin en üstünde konumlanıyor. Xiaomi henüz tüm teknik detayları resmi olarak paylaşmış değil. Ancak ortaya çıkan bilgiler, modelin oldukça güçlü olacağını gösteriyor.

Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra Özellikleri

Scooter 6'nın 500W nominal ve 1200W tepe güç sunan motoru 6 Max’e kıyasla daha güçlü bir ivmelenme ve daha iyi yokuş performansı sağlayacak. Yaklaşık 45 Nm tork üreten model, ilk kalkış anında gücünü net bir şekilde hissettirecek. Maksimum hız ise 25 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

İdeal koşullar altında 75 km’ye kadar menzil (585 Wh) vadeden scooter’ın gerçek kullanım performansı; sürücü ağırlığı, yol koşulları ve sürüş hızına bağlı olarak değişiklik gösterecek. Tüm bunlara rağmen Ultra, mevcut seri içerisindeki en uzun menzil sunan model olarak öne çıkıyor.

Ön ve arka süspanisyon sistemi, 12 inç tubeless arazi lastikleri ve E-ABS destekli çift disk fren sistemiyle daha kontrollü bir sürüş ve fren performansı hedefleniyor.

IPX6 suya dayanıklılık sertifikası sayesinde hafif yağmur koşullarında sorunsuz kullanılabilecek olan scooter'ın 3 inçlik TFT ekranı ise hız ve batarya seviyesi gibi sürüş verilerini gösteriyor. Tabii tüm bu donanımların bir bedeli var: 33,7 kg ağırlığında olan Scooter 6 Ultra, hafif bir şehir içi scooter değil.

Merdivenlerden kolayca taşınabilecek bir modelden çok, sağlamlık ve performans odaklı bir makine profili çiziyor. Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra fiyatının 799,99 Euro olması bekleniyor. Alt segment modellere kıyasla daha pahalı olan bu scooter, daha uzun menzil ve daha fazla performans isteyenleri hedefliyor.