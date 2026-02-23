Xiaomi, AirTag Rakibi Takip Cihazını Tanıttı! iOS ve Android Destekli

Xiaomi, akıllı cihazların arasına bir yenisini daha ekledi. "Xiaomi Tag" olarak adlandırılan yeni cihaz, Apple tarafından geliştirilen AirTag'e yeni bir alternatif oldu. En büyük avantajlarından biri ise desteklediği cihazlara göz atıldığında ortaya çıkıyor. Bu, kullanıcıların uyumluluk konusunda herhangi bir soru işaretinin olmayacağı anlamına geliyor.

Xiaomi Tag'in Özellikleri Neler?

Xiaomi Tag hem Android hem iOS desteği sunuyor. En büyük avantajlarından biri ise Apple'ın "Find My" (Bul) özelliği ile entegre olarak çalışmasından geliyor. Böylece iPhone kullanıcıları, Xiaomi'nin geliştirdiği bu cihazı sorunsuz kullanma imkânı elde ediyor. Android tarafında da Xiaomi Home uygulaması ve Google'ın "Cihazımı Bul" özelliği üzerinden kullanmak mümkün hâle geliyor.

Cihazın tasarımının genel olarak sade tutulduğu söylenebilir. Oval şekildeki cihaz, beyaz renkle birlikte geliyor. Yalnızca 10 gram ağırlığında. Böylece cüzdana, anahtarlığa ya da çantalara takılıp pratik bir şekilde taşınabiliyor. Bir eşya yakınlarda bir yerde kaybolduğunda onu bulmak için yüksek ses çıkaran bir hoparlöre sahip. Sesi takip ederek hızlıca kayıp eşyanızı bulabiliyorsunuz.

Eşya eğer sizden çok uzakta olursa harita üzerinden konumu öğrenebiliyorsunuz. Eşyanızdan eğer uzaklaşırsanız da akıllı telefonunuza otomatik olarak bildirim gönderiliyor. Dikkat çekici bir diğer özelliği ise çok uzun pil ömrü. Standart bir CR2032 pil ile 1 yıldan fazla kullanabiliyorsunuz. Ayrıca IP67 sertifikası sayesinde toz ve suya karşı da belirli bir dereceye kadar dayanıklı.

Takip verileri uçtan uca şifreleme yoluyla korunuyor. Öte yandan izinsiz takipleri engellemek için önemli güvenlik tedbirleri ile beraber geliyor. 46,5 mm x 31 mm x 7,2 mm boyutlarına sahip olan cihazın şu anda Türkiye sayfası erişime açık ancak 28 Şubat 2026 tarihinde yapılması beklenen global lansmandan sonra Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Bununla birlikte cihazın fiyatı da netlik kazanacak.