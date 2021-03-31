İkinci el otomobil alım satımına yeni vergi geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın üzerinde çalışma yürüttüğü ekonomik reform paketine göre vergide kriterler değişiyor.

İkinci El Otomobil Alım Satımına Vergi Yolda

Ekonomik reform paketinin pek çok bölümden oluşacağı ve düzenlemelerin önceliklerine göre teklife dönüştürülerek TBMM’nin gündemine getirileceği aktarılıyor. Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, taslak ile ikinci el araçların noterdeki alım satım işlemlerinde binde 5 oranında vergi uygulanması öngörülüyor. Harç, araçların ilk tescilinden sonraki birinci satış ve devir işlemlerinde alım satım bedeli üzerinden alınacak.

ÖTV'ye Teminat Şartı

ÖTV’ye tabi ürünlerin teslimi, ilk iktisabı veya ithalatı nedeniyle doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla, bu ürünleri imal eden, ithal eden veya satan mükelleflerden teminat alınacak.

Teminat, yeni işe başlayanlar için bir milyon lira üzerinden uygulanacak. Faaliyeti devam edenlerde ise son bir yılda tahakkuk eden KDV ve ÖTV tutarı toplamının aylık ortalamasına kadar olacak.

Prim teşviki, destek ve indirimler, yararlanılabileceği halde yararlanılmayan dönemler için geriye doğru uygulamayacak. Ayrıca, yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler, başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemeyecek.

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Otomobillere Kur Zammı da Kapıda

Nisan ayında fiyatların yüzde 6’dan fazla artması, buna bağlı olarak talebin azalması bekleniyor. Zammın en çok orta segmenti etileyeceği aktarılan bilgier arasında bulunuyor. Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şu cümlelere yer vermişti: