İkinci el otomobil alım satımına yeni vergi geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın üzerinde çalışma yürüttüğü ekonomik reform paketine göre vergide kriterler değişiyor.
İkinci El Otomobil Alım Satımına Vergi Yolda
Ekonomik reform paketinin pek çok bölümden oluşacağı ve düzenlemelerin önceliklerine göre teklife dönüştürülerek TBMM’nin gündemine getirileceği aktarılıyor. Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, taslak ile ikinci el araçların noterdeki alım satım işlemlerinde binde 5 oranında vergi uygulanması öngörülüyor. Harç, araçların ilk tescilinden sonraki birinci satış ve devir işlemlerinde alım satım bedeli üzerinden alınacak.
ÖTV'ye Teminat Şartı
ÖTV’ye tabi ürünlerin teslimi, ilk iktisabı veya ithalatı nedeniyle doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla, bu ürünleri imal eden, ithal eden veya satan mükelleflerden teminat alınacak.
Teminat, yeni işe başlayanlar için bir milyon lira üzerinden uygulanacak. Faaliyeti devam edenlerde ise son bir yılda tahakkuk eden KDV ve ÖTV tutarı toplamının aylık ortalamasına kadar olacak.
Prim teşviki, destek ve indirimler, yararlanılabileceği halde yararlanılmayan dönemler için geriye doğru uygulamayacak. Ayrıca, yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler, başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemeyecek.
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Otomobillere Kur Zammı da Kapıda
Nisan ayında fiyatların yüzde 6’dan fazla artması, buna bağlı olarak talebin azalması bekleniyor. Zammın en çok orta segmenti etileyeceği aktarılan bilgier arasında bulunuyor. Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şu cümlelere yer vermişti:
Kur artışı henüz fiyatlara yansımadı. Ay sonuna kadar fiyatlarımızı muhafaza edeceğiz. Kur artışıyla birlikte faizler de artış gösterdi. Özellikle yüzde 80 vergi diliminde konumlanan araçlar için talepte yavaşlama ihtimali yüksek gözüküyor.
Ancak yüzde 50 vergi dilimindeki araçların fiyat konumu ile birlikte buradaki araçların talebinin canlı kalmasını öngörüyoruz. Pazarın ilk 3 ayda beklenenden fazla olan büyümesinin ikinci çeyrekte daha sakin geçeceği öngörülebilir.
Ancak geçen sene pandemi nedeniyle olumsuz etkilenen 2. çeyrek sonuçlarına göre yine büyüme olacaktır. Markalar kampanyalarını kendi maliyet ve stok koşullarına göre belirlemektedir.
Bugünkü şartlarda oluşan kur ve finansman koşullarını göz önüne aldığımızda Mart ayında sunulan fiyat ve kredi kampanya koşullarının nisan ayında gerçekleşme şansının çok düşük bir ihtimale sahip olduğunu öngörüyoruz. Pazar koşullarını dinamik olarak takip edip siparişle siparişlerimizi tüketicilerimizin tercih edeceği özellik ve fiyat koşullarına uyumlu hale getirmek için çabalarımız devam edecek.
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