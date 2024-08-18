BYD Katili Yakında Geliyor: Xiaomi'nin Yeni Elektrikli SUV Modelinin Çıkış Tarihi ve Fiyatı Ortaya Çıktı!

Bu yılın başlarında SU7 modeli ile otomobil pazarına hızlı bir giriş yapan Xiaomi'nin, yeni SUV aracı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Güvenilir kaynaklar, teknoloji devnin yeni elektrikli SUV modelinin çıkış tarihini ve fiyatını gözler önüne serdi. Detaylar haberde.

Yeni Xiaomi SUV, Ekim Ayında Tanıtılabilir!

Çin basınında yer alan haberlere göre, Xiaomi markasının merakla beklenen yeni elektrikli SUV modeli bu yıl içinde tanıtılabilir. Yaklaşan aracın, ekim ayında Xiaomi 15 serisi başta olmak üzere pek çok yeni ürünün tanıtılacağı etkinlikte boy göstereceği iddia ediliyor. Söylentilere göre şirket, söz konusu etkinlikle birlikte aracın ne zaman üretileceği ve piyasaya sürüleceği konusunda önemli bilgiler verecek.

Ek olarak yeni otomobilin fiyatı hakkında da bilgiler var. Sektör analistlerine göre Xiaomi MX11 olarak adlandırılacak araç, 50.000 yuan'dan (20.950 dolar) başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Rakiplerine kıyasla oldukça uygun bir fiyata satışa sunulması beklenen yeni SUV modelinin 2025 yılında yollarda olması bekleniyor.

Öte yandan, yeni Xiaomi SUV'un özellikleri ile ilgili bazı bilgiler daha öncesinde gün yüzüne çıkarılmıştı. Bilmeyenler için yeni otomobil, sportif tasarıma sahip alçak gövdeli bir yapıya ev sahipliği yapacak. Tasarım çizgilerinde Ferrari'nin ünlü Purosangue modelinden ilham alınacak aracın, boyut tarafında da aynı model ile benzerlikler taşıyacağı söyleniyor.

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