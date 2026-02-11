Xiaomi’nin Yeni Cep Hoparlörü Tanıtıldı! Sadece 200 Gram

Pek çoğumuzun akıllı telefon modelleriyle tanıdığı Xiaomi, A'dan Z'ye oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip. Üstelik şirketin yakın zamanda durnaya da niyeti yok. Bu doğrultuda Xiaomi'nin son hamlesi ise yeni bir Bluetooth hoparlör tanıtmak oldu. Kompakt tasarımı, performansı ve bağlantı özellikleriyle dikkat çeken Xiaomi Bluetooth Speaker Essential modeli tanıtıldı.

Xiaomi Bluetooth Speaker Essential Özellikleri

Xiaomin'nin yeni Bluetooth hoparlörü, özellikle taşınabilirlik ve dayanıklılık arayan kullanıcıları hedefliyor. Sadece 200 gram ağırlığında olan cihaz, bu hafif yapısıyla çantada ve elde kolayca taşınabiliyor. Siyah ve yeşil renk seçenekleriyle gelen Xiaomi Bluetooth Speaker Essential, kumaş örgü kaplamasıyla modern bir görünüme sahip. Ses performansında ise boyutundan büyük işler başarıyor. İçerisinde iki adet 1.5 inçlik tam aralıklı sürücü ve büyük bir pasif radyatör barındıran hoparlör, 5W ses çıkış gücü sunuyor.

Bass Boost özelliği sayesinde ise dış mekanlarda bile derin ve tatmin edici bir bas performansı vaat ediyor. Cihazın en dikkat çeken yeniliği ise bağlantı teknolojisinde yatıyor. Bluetooth 6.0 desteğiyle gelen hoparlör, bu sayede çok daha hızlı eşleşme ve kararlı bir bağlantı sağlıyor. Ayrıca TWS desteği ile de iki hoparlörü eşleştirebilir veya senkronize çalma moduyla 10 farklı hoparlörü aynı anda bağlayabilirsiniz.

Xiaomi Bluetooth Speaker Essential, IP66 ile toz ve suya karşı korumaya sahip. Bu da hoparlörün, dış mekan kullanımlarında dayanıklılığını artırıyor. Pil kapasitesi kapsamında ise cihaz, 1000 mAh'lik bir batarya ile gelirken, tek şarjla 10 saate kadar kesintisiz bir müzik keyfi sunuyor. Type-C kablo ile şarj edilen hoparlör aynı zamanda USB ses kartı modu sayesinde bilgisayar ce tabletlere kablolu olarak bağlanabiliyor.

Xiaomi Bluetooth Speaker Essential'ın Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Xiaomi Bluetooth Speaker Essential'ın teknik detayları belli olsa da fiyat etiketi ve Türkiye'de ne zaman satışa sunulacağını henüz netlik kazanmadı. Yine de ürünün önümüzdeki günlerde resmi satışının başlaması bekleniyor.

Türkiye fiytaı her ne kadar belli olmasa da satılacağına neredeyse kesin gözüyle bakabilirz. Xiaomi'nin Türkiye sitesinde halihazırda 9 farklı Bluetooth hoparlör modeli bulunuyor. Bunlara bir yenisinin daha eklenmesi sürpriz olmazdı.