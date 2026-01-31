Xiaomi 180Hz Mini LED Ekranlı Oyun Monitörü Tanıttı! Fiyatı Şaşırttı

Oyun monitörleri arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Xiaomi, G Pro 27Qi 2026 isimli yeni bir oyun monitörü tanıttı. Bununla birlikte monitörün teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Etkileyici bir görünüme sahip olan monitör, yüksek yenileme hızı ve mini LED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğe sahip.

Xiaomi G Pro 27Qi 2026 Özellikleri

Ekran Boyutu: 27 inç

27 inç Ekran Teknolojisi: Fast IPS + Mini LED arka aydınlatma

Fast IPS + Mini LED arka aydınlatma Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2560 piksel

1440 x 2560 piksel Ekran Yenileme Hızı: 180Hz

180Hz Ekran Tepki Süresi: 1ms

1ms Ekran Parlaklığı: 2.000 nit

2.000 nit Renk Gamı: %100 sRGB, %99 DCI-P3, %99 Adobe RGB

%100 sRGB, %99 DCI-P3, %99 Adobe RGB Portlar: İki adet HDMI 2.0, iki adet DisplayPort 1.4, bir adet ses girişi

İki adet HDMI 2.0, iki adet DisplayPort 1.4, bir adet ses girişi Güç Tüketimi: 65W

27 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Xiaomi G Pro 27Qi 2026'da Fast IPS bulunuyor. Bu Fast IPS panelin arkasında ışık kaynağı olarak Mini LED sistemi yer alıyor. Mini LED teknolojisi, geleneksel LED'lere kıyasla çok daha küçük binlerce LED kullanıyor. Bu sayede siyahların daha derin, parlak alanların ise daha canlı olması sağlanıyor.

Xiaomi tarafından geliştirilen monitör, 1440 x 2560 piksel çözünürlük, 2000 nit maksimum parlaklık 180Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresi sunuyor. Monitör, düşük tepki süresi ve yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. Böylece oyuncular, çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaja sahip olabiliyor.

Oyun monitörü AMD FreeSync teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, monitörün yenileme hızı ile ekran kartının kare hızını senkronize ederek ekran yırtılmalarını ve takılmaları ortadan kaldırıyor. Bununla birlikte oyunlarda daha akıcı bir görüntü elde ediliyor. Portlar arasında İki adet HDMI 2.0, iki adet DisplayPort 1.4 ve bir adet ses girişi mevcut.

Xiaomi G Pro 27Qi 2026 Fiyatı

Siyah ve beyaz renk tonlarına sahip olan Xiaomi G Pro 27Qi 2026 için 699 Avustralya Doları (21 bin 176 TL) fiyat etiketi belirlendi. Avustralya'da satışa sunulan monitörün diğer ülkelere gelip gelmeyeceği henüz belli değil.