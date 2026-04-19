130 Bin Liralık Huawei Pura X Max'in Tasarımı Sızdırıldı!

Huawei’nin geniş ekranlı katlanabilir telefonu Pura X Max için geri sayım sürüyor. Çinli üretici geçtiğimiz günlerde cihazın tasarımını doğrulamıştı. Bugün ise söz konusu model için yeni görüntüler ortaya çıktı. Peki Huawei Pura X Max’in tasarımı nasıl olacak ve ne zaman tanıtılacak?

Huawei Pura X Max Tasarımı Nasıl Olacak?

Akıllı telefon pazarının güvenilir sızıntı kaynaklarından Ice Universe, Huawei Pura X Max’e ait gerçek görüntüler paylaştı. Böylece cihaz ilk kez kanlı canlı görüntülenmiş oldu. Telefonun arka tasarımına baktığımızda üst bölümde geniş bir alan kaplayan ve yan yana konumlandırılmış kameralar göze çarpıyor. Bu kameralar kapsül formunda kamera modülünde yer alıyor.

Bu kamera modülünde XMAGE logosu yer alıyor. Oldukça büyük görünen bu modül her ne kadar büyükmüş gibi görünse de sensör boyutları aslında standart seviyede. Öte yandan alt kısımda ise tasarımı ikiye bölen bir çizgi bulunuyor. Bu detay, arka yüzeyin alt bölümünün iki ayrı parçadan oluşuyormuş gibi görünmesini sağlıyor.

Ekran tarafındaysa alışılmışın dışında bir tasarım bulunmuyor. Kapak ekranında üst orta kısımda bir özçekim kamerası yer alırken, cihaz açıldığında iç ekranda bu kamera sağ üst köşeye taşınıyor. Daha önce kapak ekranı marka tarafından paylaşılmıştı ancak iç ekran henüz gösterilmemişti. Son sızıntıyla birlikte bu da netlik kazanmış oldu.

Huawei Pura X Max Ekran Boyutları Nasıl Olacak?

İddialara göre Huawei Pura X Max’in dış ekranı 5,4 inç büyüklüğünde olacak. İç ekranın ise 7,6 inç boyutunda olması bekleniyor. Bu sayede cihaz, katlı halde kompakt bir kullanım sunarken açıldığında mini bir tablet gibi geniş bir ekran deneyimi sağlayacak.

Huawei Pura X Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Huawei Pura X Max’in 20 Nisan’da markanın ana vatanı Çin'de düzenlenecek etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Bu etkinlikle birlikte modelin tüm detayları resmi olarak açıklanacak.

Huawei Pura X Max Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Huawei Pura X, 7 bin 499 Yuan başlangıç fiyatıyla satışa sunulmuştu. Çinli sektör kaynaklarına göre Pura X Max modeli ise yaklaşık yüzde 30 daha pahalı olacak. Bu kapsamda cihazın 9 bin 750 Yuan yani yaklaşık 10 bin Yuan seviyesinde bir fiyat etiketiyle çıkması bekleniyor.

Huawei Pura X Max Türkiye’de Satılacak mı?

Huawei ülkemizde Mate X7 gibi katlanabilir telefonlarını satsa da ne yazık ki geçen yıl çıkan Pura X piyasaya sürülmedi. Bu nedenle Pura X Max modelinin de Türkiye'de satılma ihtimalinin düşük olduğunu söyleyebiliriz. En azından beklentiler bu yönde. Yine de resmi bir açıklama beklemekte fayda var.

Olası bir satış durumunda ise cihazın fiyatının yaklaşık 130 bin TL seviyelerinde olması bekleniyor. Bu kadar pahalı olmasının en büyük nedenleri ise yüksek döviz kuru ve akıllı telefonlardan alınan yüzde 100’ü aşan vergi oranları.

Editörün Yorumu

Geçtiğimiz yıllarda kısa bir süreliğine de olsa katlanabilir bir telefon kullanmıştım. Özellikle film izlerken veya oyun oynarken büyük ekranın farkını net şekilde hissettiriyor. Huawei Pura X Max de geniş ekranlı bir model olacağı için beklentilerim oldukça yüksek.