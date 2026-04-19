Apple'ın Yeni Bütçe Dostu Bilgisayarı Ortaya Çıktı! %50 Daha Ucuz Olacak

Apple, mart ayında bugüne kadarki en uygun fiyatlı MacBook modeli olan MacBook Neo'yu kullanıcıların beğenisine sundu. Ülkemizde de 37 bin 999 TL’den başlangıç fiyatıyla satışa çıkan bu model, kısa sürede büyük ilgi görmeyi başardı. Hatta bu ilgi o kadar yüksekti ki marka, tedarik sorunları bile yaşadı.

Görünüşe göre şirket, bu ilgiyi devam ettirmek istiyor. Apple’ın şimdi de Neo serisini genişleterek aynı isimle bütçe dostu bir masaüstü bilgisayar üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bu kompakt cihazla ilgili ilk detaylar da geldi. İşte ayrıntılar...

Apple Mac Neo Nasıl Olacak?

Geçtiğimiz haftalarda Apple’ın MacBook Neo 2 üzerinde çalışmaya başladığı iddia edilmişti. Şimdi ortaya çıkan yeni bilgiler ise şirketin sadece bununla kalmayıp Mac Neo adını taşıyan bir masaüstü bilgisayar da geliştirdiğini gösteriyor.

Apple, bugüne kadar Mac modellerinde genellikle metal kasa tercih ediyordu. Ancak Mac Neo’nun bütçe dostu bir model olması hedeflendiği için maliyetleri düşürmek adına plastik bir gövdeyle geleceği belirtiliyor. Boyut tarafında ise cihazın bir TV yayın kutusuna benzer ölçülerde olacağı söyleniyor. Bu da oldukça kompakt bir yapıya sahip olacağını gösteriyor.

Apple Mac Neo Özellikleri Neler Olacak?

Kaynağa göre Mac Neo, tıpkı MacBook Neo gibi Apple’ın iPhone modellerinde kullandığı donanımlarla gelecek. MacBook Neo’da 2024 yılında piyasaya sürülen iPhone 16 Pro’da da kullanılan Apple A18 Pro işlemcisine yer verilmişti. Bu doğrultuda Mac Neo’nun da A18 Pro veya A19 Pro yonga setiyle gelmesi bekleniyor. Bu noktada iPhone 17 Pro'da yer alan A19 Pro için ihtimal daha yüksek.

Bununla birlikte cihazda 12 GB RAM bulunacağı da ifade ediliyor. Depolama tarafında ise 128 GB veya 256 GB başlangıç seçenekleri sunulabilirken, aynı anda çalışan monitör desteğinin 1 veya 2 monitörle sınırlı olması bekleniyor.

Bildiğiniz üzere Mac satın aldığınızda bu bilgisayarı kullanabilmek için ayrıca bir ekrana ihtiyaç duyuluyor. Bazı kullanıcılar için tek monitör yeterli olsa da aynı anda 2 veya 3 monitör kullanımı, ciddi anlamda hız katarak verimliliği artırabiliyor. Bu nedenle monitör desteği konusu oldukça önemli.

Bilinen Mac Neo özelliklerine bakıldığında cihazın profesyonel video düzenleme gibi ağır işler için çok uygun olmayacağı söylenebilir. Ancak internette gezinme, belge yazma ve video izleme gibi günlük kullanım senaryoları için fazlasıyla yeterli gibi görünüyor. Peki bütçe dostu olması beklenen Apple Mac Neo’nun fiyatı ne kadar olacak? Gelelim en merak edilen noktaya.

Apple Mac Neo Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Apple Mac Neo fiyatının 299 dolar civarında olması bekleniyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse markanın şu anda en uygun fiyatlı Mac modeli, 599 dolardan (ülkemizde 37 bin 999 TL) başlayan Mac mini. Buna göre Mac Neo’nun, Apple’ın mevcut en ucuz Mac modeline kıyasla neredeyse yarı yarıya daha uygun fiyatlı olacağı görülüyor.

Apple Mac Neo Türkiye'de Satılır mı, Fiyatı Ne Kadar Olur?

Apple, MacBook Neo’yu ülkemizde satışa sunmuştu. Bu doğrultuda Mac Neo’nun da Türkiye’de satışa sunulma ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Bildiğiniz üzere ülkemizde döviz kurları oldukça yüksek. 299 dolarlık fiyatı Türk lirasına çevirdiğimizde yaklaşık 13 bin 500 TL’ye denk geliyor. Buna bilgisayarlar için uygulanan yüzde 20 KDV de eklendiğinde ise fiyat 16 bin 200 TL seviyesine ulaşıyor. Bu rakam, Mac Neo için beklenen Türkiye fiyatı.

Editörün Yorumu

MacBook Neo açıkçası benim oldukça hoşuma gitmişti. Cihaz özellikle öğrencilere yönelik olarak pazarlandı. Tahminimce Apple, Mac Neo modelinde de benzer bir pazarlama stratejisi izleyecek. Gerçekten de ilk bilgilere bakıldığında öğrenciler için uygun bir seçenek gibi görünüyor. Tabii bu durum biraz da hangi alanda eğitim alındığına bağlı. Mesela profesyonel video düzenleme veya oyun geliştirme gibi daha ağır iş gerektiren alanlarda bu bilgisayar yetersiz kalabilir.