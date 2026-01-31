Dev Ekranlı Monitör Tanıtıldı! 180Hz Ekran ve Dahası
Xiaomi G34WQi 2026'nın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, Xiaomi'nin yeni oyun monitörü neler sunuyor? İşte merak edilen sorunun cevabı!
⚡ Önemli Bilgiler
- Xiaomi G34WQi 2026, 34 inç ekran büyüklüğüne sahip.
- Monitör, 1440 x 3440 piksel çözünürlük ve 180Hz yenileme hızı sunuyor.
- G34WQi 2026 için 599 Avustralya Doları (18.146 TL) fiyat etiketi belirlendi.
Xiaomi, kavisli ekrana sahip yeni oyun monitörü tanıttı. Bununla birlikte G34WQi 2026 isimli monitörün teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Dev ekranıyla dikkatleri üzerinde toplayan monitör, yüksek yenileme hızı, yüksek çözünürlük ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğe sahip.
Xiaomi G34WQi 2026 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 34 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3440 piksel
- Ekran Kavis Oranı: 1500R
- Ekran Yenileme Hızı: 180Hz
- Ekran Tepki Süresi: 1 ms
- Ekran Parlaklığı: 400 nit
- Kontrast Oranı: 3500:1
- Renk Gamı: 95% DCI-P3 ve 100% sRGB
- Portlar: İki adet Display Port 1.4, iki adet HDMI 2.0 ve bir adet ses girişi
Xiaomi G34WQi 2026, 34 inç ekran büyüklüğüne sahip. Monitör, 1440 x 3440 piksel çözünürlük, 180Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresi sunuyor. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Oyuncular bu sayede çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda büyük bir avantaja sahip oluyor.
Monitörün ekranı 1500R kavis oranına sahip. 95% DCI-P3 ve 100% sRGB renk gamını kapsayan monitör, bu sayede canlı ve doğru renkler sunuyor. Bu, oyunların yanı sıra video düzenleme ve grafik tasarım gibi alanlarda da oldukça önemli. Monitör ayrıca 400 nit parlaklık ve 3500:1 kontrast oranı da sunuyor.
Xiaomi tarafından tanıtılan monitör, FreeSync Premium teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji sayesinde monitörün yenileme hızı ile ekran kartının kare hızını senkronize ediliyor. Böylece ekran yırtılmaları ve takılmalar ortadan kaldırılıyor. Portlar arasında iki adet Display Port 1.4, iki adet HDMI 2.0 ve bir adet ses girişi bulnuuyor.
Xiaomi G34WQi 2026 Fiyatı
Xiaomi'nin çok şık bir tasarıma sahip olan oyun monitörü G34WQi 2026 için 599 Avustralya Doları (18.146 TL) fiyat etiketi belirlendi. Avustralya'da satışa sunulan oyun monitörünün yakında diğer ülkelerde de satışa sunulması bekleniyor.