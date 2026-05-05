2.404 TL Değerindeki 5 Oyun Game Pass'ten Kaldırılacak
Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar netlik kazandı. Kullanıcılar, bu ay Galacticare ve Go Mecha Ball da dahil olmak üzere birçok yapıma veda edecek.
⚡ Önemli Bilgiler
- Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar arasında Planet of Lana, Go Mecha Ball, Galacticare, Paw Patrol Rescue Wheels: Championship ve Kulebra and the Souls of Limbo isimli oyunlar bulunuyor.
- Xbox, Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak oyunları oynamak için son tarihin 15 Mayıs 2026 olduğunu açıkladı. Aboneler, belirtilen tarihten sonra oyunlara erişimini kaybedecek.
- Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak oyunların toplam değeri 2.404 TL. Kullanıcılar, oyunlar kaldırılmadan önce yüzde 20'ye varan indirimden yararlanabiliyor.
Game Pass'e her ay düzenli olarak yeni oyunlar ekleniyor. Bununla birlikte bazı oyunlar da kütüphaneden kaldırılıyor. Xbox tarafından yapılan son açıklama ise Mayıs ayında hangi oyunların kaldırılacağını açıklığa kavuşturdu. Görünüşe bakılacak olursa oyuncular yakın zamanda pek çok sevilen oyuna veda etmek zorunda kalacak.
Game Pass'ten Hangi Oyunlar Kaldırılacak?
Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar arasında Go Mecha Ball, Paw Patrol Rescue Wheels: Championship, Planet of Lana, Kulebra and the Souls of Limbo ve Galacticare yer alıyor. Söz konusu yapımlar, 15 Mayıs 2026 tarihinde kütüphaneden kaldırılacak. Eğer bunlardan herhangi birini oynuyorsanız kalıcı olarak sahip olmak için şu andan itibaren yüzde 20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Go Mecha Ball Nasıl Bir Oyun?
- Geliştirici: Whale Peak Games
- Yayıncı: Super Rare Originals
Go Mecha Ball, yüksek tempolu bir oyun olarak öne çıkıyor. Oyunda sürekli hareket hâlinde kalmanız gerekiyor. Yani bir yandan düşmanlardan kaçarken bir yandan saldırıda bulunarak onları alt etmelisiniz. Oyunda 25'ten fazla silah mevcut. Ayrıca 20'yi aşkın yetenek bulunuyor. Tüm bunlar sayesinde epey zengin bir oyun deneyimi elde ediyorsunuz.
Galacticare Nasıl Bir Oyun?
- Geliştirici: Brightrock Games
- Yayıncı: Mythwright
Galacticare, simülasyon oyunları arasında konumlanıyor. Oyunda bir hastaneyi yönetiyorsunuz ama bu sıradan hastanelerden biri değil. Gelen hastalar uzaylı oluyor. Memnuniyeti sağlamak için bu hastaneyi kusursuz şekilde tasarlamaya ihtiyacınız oluyor. Ayrıca personel yönetiminden de siz sorumlu tutuluyorsunuz. Eğer hiçbir detayı atlamazsanız genel olarak başarılı hâle geliyorsunuz.
Planet of Lana Nasıl Bir Oyun?
- Geliştirici: Wishfully
- Yayıncı: Thunderful Publishing
Planet of Lana, bulmaca çözmeye dayanan bir yapım. Karşınıza çıkan engelleri doğrudan bir yetenek kullanarak değil, çevredeki ipuçlarını değerlendirerek aşıyorsunuz. Genel olarak sakin bir temposu olduğunu söylemek mümkün. Bunun haricinde mantık gerektiren bulmacalar da uzun saatler boyunca ekran karşısında geçirmenize neden oluyor.
Kulebra and the Souls of Limbo Nasıl Bir Oyun?
- Geliştirici: Galla Entertainment
- Yayıncı: Galla Entertainment
Kulebra and the Souls of Limbo, macera oyunları arasında konumlanıyor. Oyunda ölümden sonra Limbo'da sıkışıp kalmış ruhların yarım kalmış hikâyelerini tamamlayarak onların huzura kavuşmasını sağlıyorsunuz. Oyunda yer alan envanter sistemi sayesinde topladığınız eşyaları birleştirebiliyor ya da bulmacalar için kullanabiliyorsunuz.
Paw Patrol Rescue Wheels: Championship Nasıl Bir Oyun?
- Geliştirici: 3DClouds
- Yayıncı: Outright Games
PAW Patrol Rescue Wheels: Championship, aksiyon oyunları arasında yer alıyor. Bu oyun, çoğu klasik yarış oyunundan farklı olarak gerçekçiliği biraz geri plana atıyor ve eğlenceye öncelik veriyor. Araç çeşitliliği sayesinde de bu eğlence ikiye katlanıyor. Bu arada oyunun çok oyunculu moda sahip olduğunu da belirtelim. Bu modda arkadaşlarınıza karşı meydan okumanız mümkün.
Editörün Yorumu
Mayıs ayında Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak oyunlar çok popüler yapımlardan oluşmuyor. O yüzden geniş bir oyuncu kitlesini etkileyeceğini düşünmüyorum. Tabii, bu oyunları da elbette severek oynayanlar vardır. Söz konusu oyuncuların erişimi kaybetmemek için şu anda yüzde 20'ye varan indirimi değerlendirmekten başka seçeneği yok gibi görünüyor.