Xiaomi'den Türkiye'de Çok Satan Modellere HyperOS 3.1 Güncellemesi (Liste)
Xiaomi, HyperOS 3.1 test programını genişletti. Böylelikle daha fazla model için test süreci başladı. İşte HyperOS 3.1 alan Xiaomi modelleri!
⚡ Önemli Bilgiler
- Xiaomi, HyperOS 3.1'i daha fazla modelle test etmeye başladı.
- Türkiye'deki POCO X7 Pro, Xiaomi 15T, Redmi Pad 2 Pro ve POCO Pad M1 kullanıcıları da sürece dahil edildi.
- Ayrıca listede Redmi K70, Redmi Turbo 4 ve POCO F7 gibi popüler modeller de var.
Xiaomi, HyperOS 3 dağıtımını neredeyse tamamladı. Şimdiye kadar onlarca modeli yükselten Çinli şirket, şimdi ise gözünü HyperOS 3.1'e çevirdi. Android 16 tabanlı bu yeni yazılımın geçtiğimiz günlerde bazı cihazlarda test edilmeye başlandığı ortaya çıkmıştı. Son olarak Xiaomi, birkaç modeli daha bu sürece dahil etti. İşte HyperOS 3.1 alan Xiaomi modelleri...
HyperOS 3.1 ile Test Edilen Xiaomi Modelleri
10 akıllı telefon için birden fazla ülkede geçerli olmak üzere yeni beta sürümleri ortaya çıktı. Üstelik bu ülkeler arasında Türkiye de var. Buna göre POCO X7 Pro, Xiaomi 15T, Redmi Pad 2 Pro ve POCO Pad M1 için sunulan HyperOS 3.1, beta programına kayıtlı Türk kullanıcılar tarafından denenebilir.
Öte yandan Türkiye'de kullanılabilir olmasa da Redmi K70, POCO F6 Pro, Redmi K70 Pro, Redmi Turbo 4 ve Redmi Turbo 4 Pro da sürece dahil edildi. Bununla birlikte POCO F7, Xiaomi 14T Pro, Redmi Note 15 5G ve Redmi Pad 2 Pro da kısa süre önce Android 16 tabanlı HyperOS 3.1 alan mobil cihazlar arasında. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Redmi K70
- Çin: OS3.0.300.1.WNKCNXM
POCO F6 Pro
- EEA (Avrupa): OS3.0.300.1.WNKEUXM
- Rusya: OS3.0.300.1.WNKRUXM
- Tayvan: OS3.0.300.1.WNKTWXM
- Global: OS3.0.300.1.WNKMIXM
Redmi K70 Pro
- Çin: OS3.0.300.1.WNMCNXM
Redmi Turbo 4 Pro
- Çin: OS3.0.300.1.WOLCNXM
Redmi Turbo 4
- Çin: OS3.0.300.1.WOJCNXM
POCO F7
- Hindistan: OS3.0.300.1.WOLINXM
- Global: OS3.0.300.1.WOLMIXM
- Tayvan: OS3.0.300.1.WOLTWXM
- Endonezya: OS3.0.300.1.WOLIDXM
- Rusya: OS3.0.300.1.WOLRUXM
- EEA (Avrupa): OS3.0.300.1.WOLEUXM
POCO X7 Pro
- Global: OS3.0.300.1.WOJMIXM
- Hindistan: OS3.0.300.1.WOJINXM
- Endonezya: OS3.0.300.1.WOJIDXM
- Rusya: OS3.0.300.1.WOJRUXM
- Tayvan: OS3.0.300.1.WOJTWXM
- Türkiye: OS3.0.300.1.WOJTRXM
- EEA (Avrupa): OS3.0.300.1.WOJEUXM
Xiaomi 15T
- EEA (Avrupa): OS3.0.300.1.WOEEUXM
- Global: OS3.0.300.2.WOEMIXM
- Endonezya: OS3.0.300.2.WOEIDXM
- Türkiye: OS3.0.300.2.WOETRXM
- Tayvan: OS3.0.300.2.WOETWXM
- Rusya: OS3.0.300.2.WOERUXM
Xiaomi 14T Pro
- Global: OS3.0.300.1.WNNMIXM
Redmi Note 15 5G
- Çin: OS3.0.300.2.WPQCNXM
- EEA (Avrupa): OS3.0.300.1.WPQEUXM
Redmi Pad 2 Pro 5G
- EEA (Avrupa): OS3.0.300.1.WPXEUXM
- Hindistan: OS3.0.300.1.WPXINXM
Redmi Pad 2 Pro / POCO Pad M1
- Global: OS3.0.300.1.WPWMIXM
- Hindistan: OS3.0.300.1.WPWINXM
- Türkiye: OS3.0.300.1.WPWTRXM
- Tayvan: OS3.0.300.1.WPWTWXM
- Endonezya: OS3.0.300.1.WPWIDXM
- Rusya: OS3.0.300.1.WPWRUXM
HyperOS 3.1 Yenilikleri
HyperOS 3.1’in en büyük yeniliği Hyper Island için sunulan uygulama desteğinin artırılması oluyor. Bilmeyenler için Hyper Island, Apple’ın Dinamik Ada özelliğine benzer şekilde çalışan, etkileşimli bir bildirim ve bilgi alanı olarak karşımıza çıkıyor. Yeni sürümle birlikte kullanıcılar bu özellikten daha fazla fayda sağlayacak.
Öte yandan Galeri ve Hava Durumu uygulamaları da arayüz bakımından çeşitli iyileştirmeler alıyor. Çapraz platform entegrasyonunu da geliştiren Xiaomi, Apple’ın kablosuz kulaklıklarıyla daha iyi bir uyum sunmaya başlıyor. Böylece kullanıcılar bu kulaklıkların uzamsal ses (spatial audio) özelliğini kullanabilecek.
