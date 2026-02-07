Xiaomi'den Türkiye'de Çok Satan Modellere HyperOS 3.1 Güncellemesi (Liste)

Xiaomi, HyperOS 3 dağıtımını neredeyse tamamladı. Şimdiye kadar onlarca modeli yükselten Çinli şirket, şimdi ise gözünü HyperOS 3.1'e çevirdi. Android 16 tabanlı bu yeni yazılımın geçtiğimiz günlerde bazı cihazlarda test edilmeye başlandığı ortaya çıkmıştı. Son olarak Xiaomi, birkaç modeli daha bu sürece dahil etti. İşte HyperOS 3.1 alan Xiaomi modelleri...

HyperOS 3.1 ile Test Edilen Xiaomi Modelleri

10 akıllı telefon için birden fazla ülkede geçerli olmak üzere yeni beta sürümleri ortaya çıktı. Üstelik bu ülkeler arasında Türkiye de var. Buna göre POCO X7 Pro, Xiaomi 15T, Redmi Pad 2 Pro ve POCO Pad M1 için sunulan HyperOS 3.1, beta programına kayıtlı Türk kullanıcılar tarafından denenebilir.

Öte yandan Türkiye'de kullanılabilir olmasa da Redmi K70, POCO F6 Pro, Redmi K70 Pro, Redmi Turbo 4 ve Redmi Turbo 4 Pro da sürece dahil edildi. Bununla birlikte POCO F7, Xiaomi 14T Pro, Redmi Note 15 5G ve Redmi Pad 2 Pro da kısa süre önce Android 16 tabanlı HyperOS 3.1 alan mobil cihazlar arasında. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Redmi K70

Çin: OS3.0.300.1.WNKCNXM

POCO F6 Pro

EEA (Avrupa): OS3.0.300.1.WNKEUXM

Rusya: OS3.0.300.1.WNKRUXM

Tayvan: OS3.0.300.1.WNKTWXM

Global: OS3.0.300.1.WNKMIXM

Redmi K70 Pro

Çin: OS3.0.300.1.WNMCNXM

Redmi Turbo 4 Pro

Çin: OS3.0.300.1.WOLCNXM

Redmi Turbo 4

Çin: OS3.0.300.1.WOJCNXM

POCO F7

Hindistan: OS3.0.300.1.WOLINXM

Global: OS3.0.300.1.WOLMIXM

Tayvan: OS3.0.300.1.WOLTWXM

Endonezya: OS3.0.300.1.WOLIDXM

Rusya: OS3.0.300.1.WOLRUXM

EEA (Avrupa): OS3.0.300.1.WOLEUXM

POCO X7 Pro

Global: OS3.0.300.1.WOJMIXM

Hindistan: OS3.0.300.1.WOJINXM

Endonezya: OS3.0.300.1.WOJIDXM

Rusya: OS3.0.300.1.WOJRUXM

Tayvan: OS3.0.300.1.WOJTWXM

Türkiye: OS3.0.300.1.WOJTRXM

EEA (Avrupa): OS3.0.300.1.WOJEUXM

Xiaomi 15T

EEA (Avrupa): OS3.0.300.1.WOEEUXM

Global: OS3.0.300.2.WOEMIXM

Endonezya: OS3.0.300.2.WOEIDXM

Türkiye: OS3.0.300.2.WOETRXM

Tayvan: OS3.0.300.2.WOETWXM

Rusya: OS3.0.300.2.WOERUXM

Xiaomi 14T Pro

Global: OS3.0.300.1.WNNMIXM

Redmi Note 15 5G

Çin: OS3.0.300.2.WPQCNXM

EEA (Avrupa): OS3.0.300.1.WPQEUXM

Redmi Pad 2 Pro 5G

EEA (Avrupa): OS3.0.300.1.WPXEUXM

Hindistan: OS3.0.300.1.WPXINXM

Redmi Pad 2 Pro / POCO Pad M1

Global: OS3.0.300.1.WPWMIXM

Hindistan: OS3.0.300.1.WPWINXM

Türkiye: OS3.0.300.1.WPWTRXM

Tayvan: OS3.0.300.1.WPWTWXM

Endonezya: OS3.0.300.1.WPWIDXM

Rusya: OS3.0.300.1.WPWRUXM

HyperOS 3.1 Yenilikleri

HyperOS 3.1’in en büyük yeniliği Hyper Island için sunulan uygulama desteğinin artırılması oluyor. Bilmeyenler için Hyper Island, Apple’ın Dinamik Ada özelliğine benzer şekilde çalışan, etkileşimli bir bildirim ve bilgi alanı olarak karşımıza çıkıyor. Yeni sürümle birlikte kullanıcılar bu özellikten daha fazla fayda sağlayacak.

Öte yandan Galeri ve Hava Durumu uygulamaları da arayüz bakımından çeşitli iyileştirmeler alıyor. Çapraz platform entegrasyonunu da geliştiren Xiaomi, Apple’ın kablosuz kulaklıklarıyla daha iyi bir uyum sunmaya başlıyor. Böylece kullanıcılar bu kulaklıkların uzamsal ses (spatial audio) özelliğini kullanabilecek.

