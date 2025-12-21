Xiaomi'nin Evinizi HyperOS 3 ile Akıllandıracak Akıllı Ekranı Ortaya Çıktı

Xiaomi, evinizi akıllandıracak yeni ekranı Home Screen 11 ortaya çıktı. Şirketin kısa bir süre sonra Xiaomi 17 Ultra ile birlikte satışa sunması beklenen ekran, HyperOS 3 işletim sistemiyle evinizi adeta davasa bir akıllı telefone dönüştürecek. İşte Xiaomi Home Screen 11 özellikleri!

Xiaomi HyperOS 3 Ev Ekran

Akıllı ev teknolojileri her geçen gün biraz daha yaygınlaşıyor. Artık çoğumuzun evinde akıllı aydınlatma sistemleri, akıllı prizler, güvenlik kameraları robot süpürgeler ve benzeri ürünler bulunuyor. Home Screen 11 ise HyperOS 3 altyapısıyla tüm bu cihazları tek bir noktadan kolayca yönetmenizi sağlıyor.

Prize takıp kullandığınız bu ekran, tam olarak ne tablet ne de televizyon sayılır. İkisinin ortasında bir yerde duruyor. Xiaomi Home Screen 11, adından da anlayabileceğiniz üzere 11 inç büyüklüğünde bir ekran ile geliyor.

Söz konusu panel 1920x1080p çözünürlüğe sahip ve ev içi kullanıma uygun olarak 400 nit parlaklığa çıkabiliyor. Xiaomi Home Screen 11, her ne kadar akıcı bir deneyim sunsa da oyun ya da benzeri yoğun kullanım için geliştirilmedi.

Bu nedenle kendi kullanım amacı için yeterli teknik kapasiteye sahip olduğunu söylemek mümkün. Bunları söylüyoruz çünkü Xiaomi, Home Screen 11'in tüm teknik özelliklerini paylaşmadı. Sekiz çekirdekli bir işlemci, 6 GB RAM ve 3 2GB dahili depolama bildiğimiz tek detaylar.

Bağlantı açısından ise 2.4GHz ve 5GHz çift bant Wi-Fi desteği sunuyor. Ayrıca Bluetooth Mesh, Xiaomi Mesh 2.0 ve kızılötesi uzaktan kumanda desteği de mevcut. Görüntülü görüşmeler için 8 megapiksel kamera desteği de yine bu cihazda mevcut.

Xiaomi'nin Home Screen 11'i aynı zamanda sesli asistan desteğine de sahip. En önemli detay ise cihaz desteği. Cihaz, hem tüm Xiaomi akıllı ev ürünlerini hem de şirketin sayamayacağımız kadar çok rakibinin ürünlerini destekliyor.

Yani evdeki tüm akıllı ampüllerini Philips de olsa Xiaomi'nin Home Sceen 11'ini kullanabileceksiniz. Fiyat konusu ise şimdilik belirsiz. Önümüzdeki hafta Xiaomi 17 ile birlikte fiyat da gösterilecek.