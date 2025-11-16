Xiaomi, Kullanıcıları Çıldırtan Hatayı Çözdü!

Xiaomi, bir yandan HyperOS 3 güncellemesini daha fazla kullanıcıya ulaştırmak için yoğun şekilde çalışırken, diğer yandan da kullanıcıların geri bildirimleriyle ortaya çıkan hataları hızla ele almaya devam ediyor. Son olarak şirket, HyperOS’un Beta sürümünde fark edilen bir sorunu çözüme kavuşturdu. İşte detaylar...

HyperOS Beta Sürümündeki Navigasyon Hatası Düzeltildi

Söz konusu hatadan etkilenen kullanıcılar, ekranı dokunarak kontrol etme konusunda çeşitli sorunlarla karşılaştı. Örneğin tam ekran bir oyundan ana ekrana dönmek istediklerinde sistem hareketi yanlış algılayarak çoklu pencere arayüzünü açabiliyordu. Aynı şekilde bir uygulamadayken geri gitmek için yapılan kaydırma hareketi de bazen çalışmıyordu.

Xiaomi mühendisleri yapılan incelemeler sonucunda problemi tespit ederek son güncellemeyle tamamen çözdü. Bu nedenle HyperOS Beta kullanıcılarının daha sorunsuz bir deneyim için yeni yamayı yüklemeleri öneriliyor. Söz konusu yamayı indirebilmek için aşağıda yer alan adımları takip edebilirsiniz.

HyperOS Beta Güncellemesi Nasıl Yapılır?

1. Adım: Ayarlar uygulamasına giriş yapın.

Ayarlar uygulamasına giriş yapın. 2. Adım: Telefon Hakkında bölümünü açın. HyperOS sürümünün üzerine dokunun.

Telefon Hakkında bölümünü açın. HyperOS sürümünün üzerine dokunun. 3. Adım: Açılan arayüzde sağ üstte yer alan üç nokta simgesine dokunun ve "Güncellemeleri kontrol et" seçeneğine basın. Uygun bir Beta güncellemesi varsa görünecektir.

Açılan arayüzde sağ üstte yer alan üç nokta simgesine dokunun ve "Güncellemeleri kontrol et" seçeneğine basın. Uygun bir Beta güncellemesi varsa görünecektir. 4. Adım: “İndir ve Yükle” butonuna dokunarak kurulumu başlatın.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bahsedilen hatayla karşılaştınız mı?