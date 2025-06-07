Xiaomi'den Bomba Karar! HyperOS 3 Hiç Çıkmayacak

Birkaç yıl önce MIUI isimli arayüzünü geride bırakarak HyperOS'e geçiş yapan Xiaomi, kritik bir değişiklik karar daha almış olabilir. Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, teknoloji devi yakın zamanda tanıtılması beklenen HyperOS 3'ü çıkarmaktan vazgeçti. Peki Xiaomi ne planlıyor? İşte detaylar!

Xiaomi, HyperOS 3'ü Atlayıp Direkt HyperOS 26'ya Geçebilir

Geçtiğimiz günlerde Apple, şirket tarihinde benzeri pek de görülmemiş bir karar ile gündeme geldi. Buna göre WWDC'de duyuracağı işletim sisteminin adı iOS 19 değil, iOS 26 olacaktı. Görünüşe göre bu yeniden markalandırma stratejisi diğer teknoloji şirketlerinin de ilgisini çekmiş.

Bu doğrultuda Xiaomi'nin de HyperOS 3'ü tamamen atlayarak direkt HyperOS 26'ya geçmeyi planladığı iddia ediliyor. Şirket henüz bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Peki neden teknoloji devleri birden sürüm numarasını geride bırakıp takvim yılına bağlı bir isimlendirme sistemine geçme kararı aldı.

Aslında bunun tam bir cevabı olmamakla birlikte tahminler sürüm numaralarının artık kafa karıştırdığı yönünde. Kullanıcılar artık hangi iOS ya da HyperOS sürümünün en güncel olduğunu kavramakta ve teknolojiye yetişmekte zorlanıyor. Tam da bu nedenle Apple ve Xiaomi, en güncel sürümün o yılın numarasını almasını istiyor.

Böylelikle 2026'da kullanıcılar en güncel sürümün iOS 26 ya da HyperOS 26 olduğunu bilecek. Elbette ki bu durum şimdilik sadece bir iddiadan ibaret. Ancak Xiaomi, Samsung, Huawei gibi teknoloji devlerinin bile geçmişte defalarca Apple'ın stratejilerini benimsediğine şahit olduk.

Çentik modası, kulaklık girişinin kaldırılması, servet değerindeki telefonların bile kutusundan şarj aleti çıkmaması gibi trendlerin hepsi önce Apple'ın başlattığı ve sonra diğer akıllı telefon üreticilerinin takip ettiği kararlar. Bu nedenle Xiaomi'nin de HyperOS 3'ü HyperOS 26 olarak adlandırnası kimseyi şaşırtmaz.

Yine de kesin bir bilgi için Xiaomi'nin yapacağı açıklamayı beklemek dışında yapabileceğimiz bir şey yok. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Xiaomi'nin Apple'ın izinden gitmesi sizce mantıklı bir karar mı? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.