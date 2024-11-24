Xiaomi'nin İkinci Elektrikli Otomobilini Ne Zaman Piyasaya Süreceği Ortaya Çıktı: Fazla Beklemeyeceğiz!

Gerek akıllı ev ürünleri gerekse cep telefonları ve aksesuarlarıyla teknoloji dünyasının önemli bir ismi haline gelen Xiaomi, ilk olarak geçtiğimiz yıl faaliyete geçtiği elektrikli otomobil pazarında da ilerleyişini sürdürüyor. Son haberlere göre şirket, ikinci elektrikli otomobilini piyasaya sürmek için hazırlıklara başladı.

Sektörel kaynaklar, Çin merkezli teknoloji devinin SU7'nin ardından uzun bir süredir beklenen ikinci elektrikli araç modelini ne zaman piyasaya süreceğini ortaya çıkardı.

Yeni Xiaomi SU7 Ultra 2025'in Başlarında Yollarda Olacak

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, şirketin yeni elektrikli aracı SU7 Ultra, selefine benzer bir şekilde yılbaşından sonra piyasaya sürülecek. Yeni aracın özellikle 2025 Şubat-Mart tarihleri arasında piyasaya sürülebileceği iddia ediliyor.

Geçtiğimiz aylarda sadece 230 gün gibi bir sürede 100 bin adet SU7 modeli ürettiğini açıklayan Xiaomi'nin, yıl sonuna kadar 30 bin elektrikli otomobili daha banttan indirmeyi planladığı ve gelecek yıl için SU7 ultra üretimine başlayacağı söyleniyor.

Söz konusu iddiaların yanı sıra yeni otomobilin özellikleri hala belirsizliğini koruyor. Şimdiye kadar ortaya çıkan sızıntılar ışığında coupe gövde tipine sahip olacağını düşündüğümüz cihazın Tesla Model Y'ye rakip olabilecek teknik özelliklerle birlikte gelmesi bekleniyor.

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