Xiaomi'nin İnsansız Fabrikası Üretime Başladı! Telefonunuzu Robotlar Yapıyor

Xiaomi'nin yeni akıllı fabrikası üretime başladı. Tamamen yapay zeka destekli robotlar tarafından işletilen bu tesiste insan çalışmadığı için ışıklar bile yanmıyor ve saniyede bir telefon üretiliyor. 7/24 aralıksız çalışabilen tesis, yılda 10 milyon akıllı telefon üretim kapasitesine sahip.

Xiaomi’nin İnsansız Karanlık Fabrikası Saniyede Bir Telefon Üretebiliyor

Xiaomi, dünyanın en büyük akıllı telefon şirketlerinden biri. Üstelik teknoloji devinin buna ek olarak otomobilden tutun da diş fırçasına kadar pek çok farklı ürün içeren oldukça geniş bir katoloğu var. Durum böyleyken şirketin üretim ihtiyacı da her gün artıyor.

Xiaomi'nin Çin'deki akıllı fabrikası ise artan üretim ihtiyacına alışılmışın dışında bir çözüm sunuyor. Belirtmekte fayda var ki fabrikalardaki otonom sistemler yeni değil. Bu sistemler onlarca yıldır özellikle otomotiv sektöründe olmak üzere dünyanın pek çok yerinde kullanılıyor. Ancak Xiaomi’nin yeni fabrikası, geleneksel üretim tesislerinden önemli ölçüde ayrılıyor.

Çoğu fabrikada otonom sistemler yalnızca üretim bandının belirli aşamalarında devreye girerken, Xiaomi’nin akıllı fabrikasında üretim sürecinin tamamı otomasyonla yürütülüyor. Öyle ki 81 bin metrekarelik bu dev tesisin üretim alanında hiçbir insan çalışmıyor.

İnsan gücüne ihtiyaç duyulmaması aydınlatma, ısıtma, servis ve yemek gibi giderleri de ortadan kaldırıyor. Bu da uzun vadede Xiaomi’ye ciddi bir maliyet avantajı sağlıyor. Bu özelliği nedeniyle tesis, “karanlık fabrika” olarak adlandırılıyor. Fabrika tam kapasiteyle çalıştığında yılda yaklaşık 10 milyon akıllı telefon üretebiliyor.

Bu rakam ortalama olarak saniyede bir telefon üretimine denk geliyor. Robotların vardiya, mola ya da uyku gibi ihtiyaçları olmadığı için tesis haftanın yedi günü ve günün 24 saati kesintisiz çalışabiliyor. Ayrıca hata payı insan gücüne dayalı üretime kıyasla oldukça düşük seviyede.

İddialara göre bu yeni tesis, Xiaomi başta olmak üzere diğer üreticiler için de maliyetleri önemli ölçüde azaltacak ve bu durum zamanla ürün etiketlerine de yansıyacak. Ancak asıl merak edilen konulardan biri, karanlık fabrika sayısının artması hâlinde insanların bu süreçten nasıl etkileneceği.

Zira başta Çin olmak üzere pek çok ülkede işsizlik riski giderek büyüyor. Yapay zekâ teknolojileri beyaz yaka meslekleri tehdit ederken, robotik sistemler de mavi yaka iş gücünün yerini almaya başlıyor. Bu sürece önlem alınmadığı takdirde tablo vatandaşlar açısından daha da olumsuz bir hâl alabilir.