Xiaomi 17 Ultra Global Pazara Geliyor! Tarih Sızdırıldı

Xiaomi, geçtiğimiz günlerde tanıttığı 17 Ultra modelini küresel pazara getirmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde yeni bir sertifikasyon platformunda görülen global sürümün şimdi de küresel pazara geleceği tarih açıklığa kavuştu. Cihaz, 16 GB RAM, yüksek yenileme hızı ve çok daha fazlası ile küresel çapta ilgi odağı olacak gibi görünüyor.

Xiaomi 17 Ultra Küresel Pazara Ne Zaman Gelecek?

Xiaomi 17 Ultra'nın MWC (Mobil Dünya Kongresi) 2026 öncesinde yani Şubat ayının sonunda küresel pazara geleceği iddia edildi. Fotoğrafçılık ile ilgilenenleri yakından ilgilendiren Leica sürümünün de 28 Şubat itibarıyla global pazarda yerini alacağı söyleniyor. Cihazın global sürümü, geçtiğimiz günlerde de 2512BPNDAG model numarası ile TDRA sertifika platformunda görüntülenmişti.

Xiaomi 17 Ultra Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 3500 nit

3500 nit Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 2608 piksel

1200 x 2608 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Batarya: 6800 mAh (Çin), 6000 mAh (global)

6800 mAh (Çin), 6000 mAh (global) Hızlı Şarj: 90W kablolu, 50W kablosuz

90W kablolu, 50W kablosuz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 512 GB / 1 TB UFS 4.1

512 GB / 1 TB UFS 4.1 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Güvenlik: 3D ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü

3D ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66 / IP68 / IP69 sertifikaları

Xiaomi 17 Ultra'nın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera mevcut. Cihazın ön yüzeyinde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan cihaz, AMOLED ekran üzerinde 1200 x 2608 piksel çözünürlük, 3500 nit maksimum parlaklık, 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Telefon, gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. Xiaomi 17 serisinin diğer modellerinde de aynı işlemci tercih edilmişti.

Telefonun global versiyonu, kullanıcıların karşısına 6000 mAh batarya kapasitesi ile birlikte çıkacak. Bununla birlikte 90W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Cihaz, ekran altına entegre edilnmiş 3D ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü içerecek.