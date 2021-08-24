Xiaomi Kripto Para Stratejisini Açıkladı

Xiaomi kripto para dünyasına adım atmadan önce nasıl bir strateji izlemek istediğini açıklığa kavuşturdu. Son birkaç yıldır zirvede yer alan isimlerden biri olan akıllı telefon üreticisi Xiaomi de bu alanda etkili ve kalıcı adım atmak isteyen şirketler arasında yer alıyor.

Xiaomi Kripto Para Dünyasına Ne Zaman Adım Atacak?

Çinli teknoloji devi Xiaomi, son yaptığı açıklama ile kripto dünyasının gidişatını yakından takip ettiğini gösterdi. Bununla beraber şirketin nasıl bir yol izleyeceği de belli oldu. Şirketin küreseldeki başkan yardımcısı olan Manu Kumar Jain, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Regülasyonla ilgili çok fazla konu var ve biz buradaki gidişatı görmek istiyoruz. Bu endüstri çok ilgi çekici ve şu andaki en büyük mode kripto paralar diyebiliriz. Sektör de iyi iş çıkarıyor ancak biz regülasyon tarafına daha çok bakmak istiyoruz."

Açıklamadan da anlaşılabileceği üzere şirket kripto para dünyasına adım atmak için bölgesel yasalarla herhangi bir zıtlık oluşmamasını sağlamak istiyor. Kripto paranın şu anda son derece iyi bir noktada olduğunu ve bugüne kadar çok iyi bir ilerleme kaydettiğine dikkat çeken Jain, şirketin bunu kabul etmesi için henüz çok erken olduğunu vurguladı.

Şirketin planlarını bu kadar ertelemesinin ana nedeninin bazı ülkelerde uygulanan yaptırımlar olduğu düşünülüyor çünkü bölgesel yaptırımlar şirket tarafında çok büyük olumsuzluklara yol açma potansiyeli taşıyor.

Facebook Tarafında da Gelişmeler Var

Facebook, geçen günlerde yaptığı bir açıklamada kripto cüzdanı Novi'nin çıkacağını resmi olarak doğruladı. Facebook Finansal Hizmetler Müdürü David Marcus ise konu ile ilgili açıklamasında değişimin çok geciktiğini ancak bunun önünde sonunda gerçekleşeceğini belirtti.

Marcus, "Değişim çok gecikti ama önünde sonunda gerçekleşecek. Novi piyasaya çıkmak için hazır. Daha ucuz, daha erişilebilir bir ödeme yöntemi sunmayı geciktirmenin mantıklı olmadığını düşünüyoruz" dedi.

Diem programının başlangıçta 2021 yılının ilk yarısında başlatılması planlanmıştı fakat Facebook da Xiaomi gibi çeşitli engellere takılmıştı. Bu gibi nedenlerle erteleme kararı alan şirket, kripto para dünyasına girmeye sonunda hazır gibi görünüyor.