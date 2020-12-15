Xiaomi Mi 11 Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

Xiaomi Mi 11 tanıtım tarihi ne zaman? Ortaya çıkan son iddialar doğrultusunda Xiaomi Mi 11 sadece birkaç hafta gibi kısa bir süre sonra tanıtılabilir. Ayrıca Xiaomi Mi 11'in Snapdragon 888'e sahip dünyadaki ilk akıllı telefon olması da merak uyandırıyor.

Xiaomi CEO'su Lei Jun, bu ayın başlarında Mi 11'in yeni amiral gemisi Snapdragon 888 işlemciden güç alan dünyadaki ilk telefon olacağını duyurdu. Gizmochina'da yer alan haber Xiaomi'nin, Mi 11'i tanıtmayı planladığı tarih olarak 29 Aralık'ı belirlediğini bildirdi. Bunun küresel bir lansman etkinliği mi yoksa sadece Çin için mi olacağı ise henüz belli değil.

Daha önce ortaya çıkan raporlarda Mi 11 serisinin bu ay satışa çıkacağı belirtilmişti. Ayın sonuna sadece iki gün kala 29 Aralık lansman tarihi doğru çıkarsa, Mi 11 modellerinin duyurulduğu gün satışa çıkacağını varsayabiliriz.

Bu iddia doğru olsa bile Xiaomi'nin Mi 11'i piyasaya sürme planlarını değiştirebileceğini unutmamak gerekiyor. Bununla birlikte Mi 11'in piyasaya sürülmesiyle birlikte Qualcomm'un en güçlü yonga seti Snapdragon 888'e sahip dünyadaki ilk akıllı telefon olacak.

Xiaomi Mi 11 tanıtım tarihi ve sızdırılan özellikleri

Xiaomi Mi 11 hakkında bugüne kadar sızdırılan görüntüler, ekranın sol üst köşesinde selfie kamerası delikli bir ekrana sahip olacağını gösteriyordu. Arka tasarım önceki modele göre değiştirilmiş durumda ve ayrıca daha az sensöre sahip. Xiaomi Mi 11'de ana kameranın 108MP olacağı, 13MP ultra geniş kamera ve 5MP makro kamera yer alacağı iddia edilmişti.

Aynı zamanda Xiaomi Mi 11 hakkında ortaya çıkan görüntüler arka kamera modülü için oldukça özel bir tasarıma işaret ediyordu. Klasik kare kamera kurulumu iki farklı dikey bölüm olarak parçalanacak. Arka kameranın sol tarafı ana ve geniş açıya yer verecekken, sağ taraf ise makro ve LED flaşı barındıracak.

Xiaomi Mi 11 modelleri hakkında bildirilen diğer özellikler arasında 120Hz yenileme hızı, 55W hızlı kablolu şarjı destekleyen 4780mAh pil kapasitesi ve Android 11 tabanlı MIUI 12.5 adlı yeni bir MIUI sürümü yer alıyordu.

Peki ya siz yeni Xiaomi Mi 11 hakkında neler düşünüyorsunuz, sizce 2021 için tatmin eden bir amiral gemisi geliyor olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.