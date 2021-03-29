Xiaomi Mi 11 Ultra Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı

Son dönemlerde amiral gemisi segmentindeki konumunu genişleten ve birbirinden iddialı modeller ile karşımıza çıkan Xiaomi, 2021 yılındaki amiral gemisi politikasına yön verecek Mi 11 Ultra ile karşımıza çıktı. Xiaomi Mi 11 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Xiaomi Mi 11 Ultra Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.81 inç

6.81 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: QHD+

QHD+ Ekran Piksel Yoğunluğu: 515 PPi

515 PPi İşlemci: Snapdragon 888

Snapdragon 888 Bellek: 8 / 12 GB RAM

8 / 12 GB RAM Bellek Tipi: LPDDR5

LPDDR5 Depolama: 256 / 512 GB

256 / 512 GB Depolama Tipi: UFS 3.1

UFS 3.1 Birinci Kamera: 50 MP

50 MP Video Kayıt Çözünürlüğü: 8K

8K Video Kayıt Özellikleri: EIS ve OIS

EIS ve OIS İkinci Kamera: 48 MP Ultra Geniş Açı

48 MP Ultra Geniş Açı Üçüncü Kamera: 48 MP Telefoto

48 MP Telefoto Dördüncü Kamera: 20 MP ToF

20 MP ToF Ön Kamera: 20 MP

20 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 67W

67W Yazılım: Android 11 Tabanlı MIUI 12.5

Android 11 Tabanlı MIUI 12.5 Bağlantı: Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.2 / NFC

Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.2 / NFC Suya Dayanıklılık: IP 68

IP 68 Sensörler: Nabız / Jiroskop / Pusula / Ortam Işığı / Ultrasonik Yakınlık

Nabız / Jiroskop / Pusula / Ortam Işığı / Ultrasonik Yakınlık Güvenlik: Ekran içi Parmak İzi Sensörü

Şirketin yeni amiral gemisi modelinde Qualcomm Snapdragon 888 işlemci yer alıyor ve bu işlemci 8 / 12 GB RAM ve 256 / 512 GB depolama ile destekleniyor. İşlemcinin son nesil olması bir kenara, bellekteki LPDDR5 ve depolamadaki UFS 3.1 standartları da son nesil performans sunuyor.

6.81 inç boyutundaki AMOLED ekran QHD+ çözünürlüğe sahip ve içerisinde ultrasonik parmak izi sensörü yer alıyor. Ayrıca ön taraftaki kameranın 20 MP çözünürlüğe sahip olduğunu da vurgulayalım.

Cihazı çevirdiğimizde dörtlü arka kamera kurulumu görüyoruz. 50 MP çözünürlüğündeki ana kamera 8K video kaydı yapabiliyor ve bu süreçte hem OIS hem de EIS ile destekleniyor. Buna ek olarak 48 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 48 MP çözünürlüğünde telefoto kamera ve 20 MP çözünürlüğünde ToF Sensör de cihazda yerini almış durumda.

Tabii ki tüm bu özelliklerden faydalanırken güçlü bir bataryaya ihtiyacınız olacak. Mi 11 Ultra 5.000 mAh kapasitesinde geniş bir batarya ile kutudan çıkıyor ve bu batarya 67W kablolu hızlı şarj desteğine sahip. Cihazda henüz görmeye alışkın olmadığımız Wi-Fi 6E standartının yanında Bluetooth 5.2, NFC ve kızılötesi gibi çeşitli bileşenler de bulunuyor.

IP68 sertifikası ile suya ve toza dayanıklılık sunan Mi 11 Ultra, Android 11 tabanlı MIUI 12.5 kullanıcı arabirimi ile kutudan çıkıyor ve gelecek güncellemelere karşı hızlı yükseltme sözü ile birlikte geliyor.

Xiaomi Mi 11 Ultra Fiyatı Ne Kadar?

Mi 11 Ultra 8 GB / 256 GB fiyatı 910 Dolar olarak açıklandı.

olarak açıklandı. Mi 11 Ultra 12 GB / 256 GB fiyatı 990 Dolar olarak açıklandı.

olarak açıklandı. Mi 11 Ultra 12 GB / 512 GB fiyatı 1.065 Dolar olarak açıklandı.

Yakın bir zamanda Çin sınırlarında satışa sunulacak olan modelin ülkemize gelip gelmeyeceği, gelecekse ne zaman geleceği ve ne kadar fiyat etiketine sahip olacağı şu an için belirsizliğini koruyor. Bu konuda yeni gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz.

Peki siz Mi 11 Ultra hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni model teknik özellikleri ve kamerası ile tercih listesinde yer alabilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.