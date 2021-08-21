Xiaomi, Mi Mix 4 Hediyesini Kazanan Kişiye Ulaşamıyor

Çinli teknoloji şirketi, Xiaomi Mi Mix 4 hediyesinin kayıp kazanan kişisini arıyor. Ağustos'un başında Çin'de lanse edilen telefon, şanslı bir kullanıcıya hediye edilecekti. Xiaomi çekilişi yaptı ve şanslı kişiyi belirledi, ancak bu kişinin gözü Mi Mix 4'te değil gibi.

Xiaomi Mi Mix 4 hediye sahibi bulunamadı

Geçtiğimiz haftalarda Çin'de tanıtılan ve satışa çıkarılan Xiaomi Mi Mix 4, şirket tarafından şanslı bir kişiye hediye edilecekti. 800 dolarlık bir akıllı telefon kazanacak kadar şanslı olduğunuzu, ancak bu hediyeyi almaya uygun olmadığınızı hayal edin. Şu anda Xiaomi'nin Çin'de yaşadığı durum tam olarak bu.

Raporlara göre, "Huang Jiahang" lakaplı bir Xiaomi hayranı, yakın zamanda yapılan çekilişte Xiaomi Mi Mix 4'ü kazanma fırsatına sahip oldu, ancak bu şanslı kişi hiçbir yerde bulunamadı.

Xiaomi Youpin isimli resmi Weibo hesabı geçtiğimiz günlerde Xiaomi Mi MIX 4 kazananını aradığını duyurdu. Bunun üzerine pek çok Çinli kullanıcı "Huang Jiahang" lakaplı talihliyi aramaya başladı. Teknoloji şirketi, kişinin hediye için başvuru yapmaması durumunda sürenin dolacağını da duyurdu.

Xiaomi Mi Mix 4 özellikleri nasıl?

Xiaomi, diğer şirketlerde gördüğümüz ekran altı selfie kameralarına benzemesine rağmen kendi teknolojisini CUP (Panel Altı Kamera) olarak adlandırıyor. Oppo ve ZTE'nin son çabaları gibi Mix 4'ün ekranı, Xiaomi'nin "neredeyse görünmez" olarak tanımladığı 400 ppi'lik bir yoğunluğa sahip. Selfie kamerası 20 megapiksel ve ekran 6.67 inç 120Hz 1080p kavisli OLED panel.

Xiaomi, CUP'un "üç büyük nesil, beş yıl, altmış patent, 77 milyon dolarlık bir yatırım ve yüzlerce mühendisle tekrarlanan bir teknoloji" olduğunu söylüyor. Geçen yıl şirket, 2021'de üçüncü nesil ekran altı kamera teknolojisiyle akıllı telefonların seri üretimine başlama sözü verdi, bu yüzden Mix 4 ile bu sözünü yerine getiriyor.

Mix 4, en yüksek saat hızı 3GHz olan amiral gemisi 888 yongasının hızlandırılmış bir versiyonu olan Qualcomm'un yeni Snapdragon 888 Plus işlemcisiyle duyurulan ilk telefon. (Honor, Magic 3'te 888 Plus'ı kullanacağını zaten söylemişti, ancak bu telefon henüz tam olarak açıklanmadı.) İşlemci, 8GB veya 12GB RAM ve 128GB, 256GB veya 512GB depolama ile eşleştirildi.

Fiyatlandırma ise 8GB/128GB model için 4.999 yuan'dan (770 dolar), 12GB/512GB için 6.299 yuan'a (970 dolar) kadar çıkıyor.