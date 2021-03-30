Xiaomi Mi Mix Fold Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı

Son dönemlerde akıllı telefon üreticileri arasında popüler bir trend olan katlanabilir telefonlar, şu sıralar Xiaomi için de odak noktası olarak sayılabilir. Nitekim şirket, Xiaomi Mi Mix Fold ile birlikte ilk katlanabilir telefon modelini satışa sundu. Xiaomi Mi Mix Fold özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Xiaomi Mi Mix Fold Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 8.01 inç / 6.52 inç

8.01 inç / 6.52 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 2480 x 1860 Piksel

2480 x 1860 Piksel İşlemci: Snapdragon 888

Snapdragon 888 Bellek: 12 / 16 GB RAM

12 / 16 GB RAM Bellek Tipi: LPDDR5

LPDDR5 Depolama: 256 / 512 GB

256 / 512 GB Depolama Tipi: UFS 3.1

UFS 3.1 Birinci Kamera: 108 MP

108 MP Video Kayıt Çözünürlüğü: 8K

8K Video Kayıt Özellikleri: EIS ve OIS

EIS ve OIS İkinci Kamera: 13 MP Ultra Geniş Açı

13 MP Ultra Geniş Açı Üçüncü Kamera: 8 MP Telefoto

8 MP Telefoto Dördüncü Kamera: 8 MP Makro

8 MP Makro Ön Kamera: 20 MP

20 MP Batarya: 5.020 mAh

5.020 mAh Hızlı Şarj: 67W

67W Yazılım: Android 11 Tabanlı MIUI 12.5

Android 11 Tabanlı MIUI 12.5 Bağlantı: Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.2 / NFC

Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.2 / NFC Sensörler: Jiroskop / Pusula / Ortam Işığı / Ultrasonik Yakınlık

Şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonu olan ve uzun süredir Mi Mix Alpha olarak tanınan Mi Mix Fold, nihayet aramızda. Snapdragon 888 işlemci ile kutudan çıkan bu model, tercihinize bağlı olarak 12 GB / 16 GB RAM ve 256 GB / 512 GB depolama ile destekleniyor.

İki farklı ekrana sahip olan bu model 8.1 inç boyutunda ana ekrana ve daha küçük olarak 6.52 inç boyutunda ikincil ekrana sahip olmuş oluyorsunuz. 90 Hz ekran yenileme hızı ile kutudan çıkan bu ekranda HDR10+ desteği de yer alıyor.

Cihazın arkasına baktığımızda dörtlü arka kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. 108 MP çözünürlüğündeki ana kamera, 8K video kaydı yapabiliyor. Buna ek olarak 13 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı, 8 MP telefoto ve 8 MP makro lens de cihazda yer alıyor.

Tabii ki bu özellikler, iyi bir bataryasız olmaz. Bu nedenle modelde 5,020 mAh kapasitesinde bir batarya yer alıyor ve bu batarya 67W hızlı şarj desteğine sahip.

Xiaomi Mi Mix Fold Fiyatı Ne Kadar?

Mi Mix Fold 12 GB / 256 GB fiyatı 9999 Yuan olarak açıklandı.

olarak açıklandı. Mi Mix Fold 12 GB / 512 GB fiyatı 10.999 Yuan olarak açıklandı.

olarak açıklandı. Mi Mix Fold 16 GB / 512 GB fiyatı 12.999 Yuan olarak açıklandı.

Yakın bir zamanda Çin sınırlarında satışa sunulacak olan modelin ülkemize gelip gelmeyeceği, gelecekse ne zaman geleceği ve ne kadar fiyat etiketine sahip olacağı şu an için belirsizliğini koruyor. Bu konuda yeni gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz.

Peki siz Mi Mix Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni model teknik özellikleri ve kamerası ile tercih listesinde yer alabilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.