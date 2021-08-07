Xiaomi Mi Pad 5 Aksesuarlarıyla Birlikte Sızdırıldı

Xiaomi Mi Pad 5 resmi tanıtım görselleriyle sızdırıldı. Çin'de ortaya çıkan bir dizi görüntüde Xiaomi Mi Pad 5'in stylus (kalem) destekleyeceği gözlemlendi. Xiaomi Mi Pad 5 özellikleri nasıl?

Xiaomi, geçtiğimiz hafta Mi Mix 4 ve yeni bir OLED TV'nin 10 Ağustos'ta geleceğini onayladı ve ayrıca Mi Pad 5'i aynı gün piyasaya sürmeyi planladığını da açıkladı. Xiaomi açısından bu kritik etkinlik, Samsung'un bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğinden bir gün önce düzenlenecek. Çin'e özel bir lansman etkinliği olacak 10 Ağustos duyurusuyla gelecek Mi Mix 4, Mi Pad 5 veya yeni bir OLED TV'nin sonbahardan önce küresel olarak satılmayacağı düşünülüyor.

Xiaomi Mi Pad 5 özellikleri

Şirket, aşağıda yer verdiğimiz teaser dışında henüz Mi Pad 5 hakkında fazla bir açıklama yapmadı. Resmi görseller, üçlü olarak piyasaya sürülmesi beklenen tabletlerin stylus (kalem) destekleyeceğini doğruluyor. Ek olarak görüntü, düz ekranlı ve metal kasalı Mi Pad 5'i gösteriyor gibi görünüyor.

Yakın tarihli bir FCC listesine göre Mi Pad 5 serisi, 256 GB'a kadar depolama alanı ve muhtemelen çıkarılabilir bir klavyeyi destekleyecek. Aynı liste, tableti 128 GB depolama alanıyla da sunulacak 6 GB RAM'e sahip olarak tanımladı. Mi Pad 5 serisi MIUI 12.5 ile piyasaya çıkacak.

10 Ağustos'taki resmi tanıtımından önce Xiaomi'nin Mi Pad 5'in birkaç özelliğini daha doğrulamasını beklerken, söylentiler Çinli şirketin Mi Pad 5 serisi altında üç tablet piyasaya süreceğini iddia ediyor: Mi Pad 5, Mi Pad 5 Lite ve Mi Pad 5 Pro.

Her üç modelin de 120Hz yenileme hızına ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 10.9 inç IPS LCD'lere yer verdiği söyleniyor. Bununla birlikte normal ve Pro sürümü Snapdragon 870 tarafından desteklenecek, Lite model ise Snapdragon 860 SoC'ye sahip olacak.

Xiaomi akıllı telefon satışlarında bir numara oldu

Counter Research tarafından yayımlanan bir rapora göre Haziran 2021 tarihinde en fazla satan telefon markası Xiaomi oldu. Böylelikle Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, yüzde 17.1'lik pazar payı ile ilk kez küresel telefon satışlarında ilk sırada konumlandı. Çinli akıllı telefon üreticisinin 2011 yılından bu zamana kadar toplamda yaklaşık olarak 800 milyon adet akıllı telefon sattığını açıklandı.