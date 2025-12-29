Yeni Hava Temizleyici: Xiaomi Mijia Air Purifier 6 Pro Tanıtıldı!

Akıllı televizyondan elektrikli otomobile, robot süpürgeden televizyona kadar teknolojinin her alanında üst seviye ürünler ile karşımıza çıkan Xiaomi yeni hava temizleyicisi Mijia Air Purifier 6 Pro'yu tanıttı. Yeni model, çift modüllü ve çift filtreli mimarisiyle önemli bir yapısal yenilik sunuyor.

Xiaomi Mijia Air Purifier 6 Pro Özellikleri

Cihaz, farklı hava kirleticilerine odaklanan iki ayrı filtre modülünden oluşan çift çekirdekli bir arıtma mimarisi ile geliyor. Üst modül günlük kullanım için çok yönlü hava temizliğine odaklanırken, alt modül özellikle yeni tadilat yapılmış evlerde sıkça karşılaşılan formaldehit giderimi için optimize edilmiş.

Hava temizleme sistemi; toz ve saçları tutan ön filtre, antibakteriyel ve antiviral kaplamalar, nano seviyede partikül filtresi ve amino-reaksiyon teknolojisine dayalı formaldehit ayrıştırma katmanını içeren 13 katmanlı bir filtreleme yapısı kullanıyor. Ayrıca uçucu organik bileşikleri (VOC) ve kötü kokuları emmek için geliştirilmiş aktif karbon filtreler yer alıyor; bu sayede ikincil kirlilik riski azaltılıyor.

Hava akışı tarafında tek motorla çalışan çift fan kanadı tasarımına sahip. İç yapıda kullanılan eğimli volüt hava kanalı, verimliliği artırırken türbülansı azaltmayı hedefliyor. Cihaz, 1461 m³/saat partikül CADR ve 1000 m³/saat formaldehit CADR değerlerine ulaşıyor.

Xiaomi’nin laboratuvar testlerine göre, standart bir odadaki havayı yaklaşık 1,5 dakikada tamamen yenileyebiliyor. Desteklenen kullanım alanı ise 87 ila 150 metrekare arasında.

Mijia Air Purifier 6 Pro’da; PM1, PM2.5, toz partikülleri, formaldehit seviyesi, sıcaklık ve nemi gerçek zamanlı izleyen altı farklı sensör bulunuyor. Tüm bu veriler ön yüzdeki LCD ekranda gösteriliyor. Uyku modunda gürültü seviyesi 32 dB(A) seviyesine kadar düşerken, gece kullanımında konfor için ekran ışığı kapatılabiliyor.

Xiaomi HyperOS sayesinde Mi Home uygulamasına entegre bir şekilde çalışan hava temizleyici uzaktan kontrol edilebiliyor; zamanlama ve anlık hava kalitesi takibi yapılabiliyor. Sesli komut desteği de sunuluyor.

Tasarım tarafında büyük bir yenilik yok. Önceki modeller gibi beyaz renkte olan ürün dikey bir gövdeye, mıknatıslı filtre erişimine ve kolay taşınabilmesi için tekerleklere sahip. Filtrelerin kullanım ömrü 8 ila 14 ay arasında değişiyor. Hava temizleyicinin fiyatı 2.399 yuan (yaklaşık 341 dolar) olarak açıklandı ve ön siparişe açıldı.