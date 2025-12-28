Xiaomi'nin Amiral Gemisi İçin Kritik Gelişme! Geri Sayım Başladı
Güçlü donanıma sahip olan Xiaomi 17'nin global sürümü yeni sertifikalar aldı. Peki, bu sertifikalar ne anlama geliyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
⚡ Önemli Bilgiler
- Xiaomi 17'nin global sürümü, BIS, NBTC ve IMDA sertifikaları aldı.
- Xiaomi 17'nin 2026 yılının ilk çeyreğinde global pazara gelmesi bekleniyor.
- Global sürümün ise 5.240 mAh batarya kapasitesi ile geleceği iddia edildi.
Yeni amiral gemisi Xiaomi 17 global pazara gelmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda Çin'de satışa sunulan Xiaomi 17'nin global sürümü, yeni sertifikalar aldı. Çok yakında global pazara gelecek akıllı telefon, hızlı şarj teknolojisi, dev batarya ve güçlü işlemci dahil olmak üzere pek çok özelliğiyle öne çıkıyor.
Xiaomi 17'nin Global Sürümü Yeni Sertifikalar Aldı
Xiaomi 17'nin global sürümü, Hindistan'daki BIS, Tayland'daki NBTC ve Singapur'daki IMDA sertifikasyon platformlarında ortaya çıktı. Telefonun Çin sürümü 5.400 mAh batarya kapasitesine sahip. Global sürümün ise 5.240 mAh batarya kapasitesi ile geleceği iddia edildi. Xiaomi 17'nin 2026 yılının ilk çeyreğinde global pazara gelmesi bekleniyor.
Xiaomi 17 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,3 inç
- Ekran Teknolojisi: LTPO OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1220 x 2656 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Parlaklığı: 3500 nit
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)
- RAM: 12 GB ve 16 GB (LPPDDR5x)
- Depolama Alanı: 256 GB, 512 GB, 1 TB (UFS 4.1)
- Batarya Kapasitesi: 7000 mAh
- Hızlı Şarj: 100W
- Arka Kamera: 50 MP (f/1.67) ana kamera, 50 MP (f/2.0) ultra geniş açılı kamera, 50 MP (f/2.2) telefoto kamera
- Ön Kamera: 50 MP (f/2.2)
- İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Xiaomi HyperOS 3
Xiaomi 17'de Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunuyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Xiaomi 17 Ultra'da da aynı işlemci mevcut.
Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera mevcut. Ön kamera ise 50 megapiksel çözünürlüğünde. Cihaz, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB, 1 TB seçenekleri bulunuyor.
Xiaomi 17 Fiyatı
- 12 GB + 256 GB: 4499 yuan (27.422 TL)
- 12 GB + 512 GB: 4799 yuan (29.250 TL)
- 16 GB + 512 GB: 4999 yuan (30.469 TL)