Xiaomi, Uygun Fiyata Elektrikli Tornavida Tanıttı! Tam 600 Vida Sıkabiliyor

Xiaomi, elektrikli ev aletleri kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Son olarak şirket, kullanıcıların dikkatini çekebilecek yeni bir ürünle daha karşımıza çıktı. Marka, ana vatanı Çin’de alt markası Mijia imzasını taşıyan yeni Elektrikli Tornavida modelini tanıttı. Peki Xiaomi Mijia Elektrikli Tornavida özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

Xiaomi Mijia Elektrikli Tornavida Özellikleri Neler?

Tork Seviyesi: 3 kademeli ayarlanabilir yapı Elektrikli Mod Tork Gücü: 4 Nm Manuel Mod Tork Gücü: 8 Nm

Batarya Kapasitesi: 2000 mAh

Kullanım Süresi: Yaklaşık 600 vida sıkma

Şarj Girişi: USB Type-C

Dişli Sistemi: Tam metal planet dişli mekanizması

Tam metal planet dişli mekanizması Uç Sayısı: 18 adet tornavida ucu Uzun Uç Sayısı: 9 adet Kısa Uç Sayısı: 9 adet

Aydınlatma: Var (halka şeklinde LED ışık)

Kontrol Sistemi: Tek tuşla ileri / geri dönüş

Manyetik Özellik: Var (manyetik uç tutucu)

Taşıma Çantası: Var

Ev tamiratı, mobilya kurulumu ve günlük işlerde kullanılabilen Xiaomi Mijia Elektrikli Tornavida, taşıma çantasıyla birlikte geliyor. İleri ve geri dönüş tuşlarına sahip olan cihaz, 3 kademeli ayarlanabilir tork seviyesiyle çalışıyor. Ürün elektrikli modda maksimum 4 Nm tork gücü sunarken manuel kullanımda bu değer 8 Nm seviyesine kadar çıkabiliyor.

Elektrikli modda tornavida motor desteğiyle kendi dönüyor. Yani kullanıcı yalnızca düğmeye basıyor ve cihaz vidaları otomatik olarak sıkıyor veya söküyor. Manuel kullanımda ise ürün klasik bir tornavida gibi elle çevriliyor. Bu sayede insan gücü devreye girdiği için daha yüksek kuvvet uygulanabiliyor ve maksimum 8 Nm tork elde ediliyor.

Xiaomi Mijia Elektrikli Tornavida, 2000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Şirketin açıklamasına göre cihaz, tam şarjla yaklaşık 600 kez vida sıkabiliyor. Bu da özellikle ev tamiratı ve mobilya kurulumu gibi günlük işlerde uzun süreli kullanım imkânı sunuyor. Şarj tarafında ise cihazda USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Dolayısıyla ürünü şarj etmek için bir adaptör ve USB-C kablosu kullanmak yeterli oluyor.

Öte yandan kutudan toplam 18 adet tornavida ucu çıkıyor. Bunların dokuzu uzun, dokuzu ise kısa uçlardan oluşuyor. Kullanıcılar bu uçları cihazın ön kısmına takarak kullanabiliyor. Ayrıca cihazda vidaların daha kolay sabitlenmesini sağlayan manyetik uç tutucu da yer alıyor.

Xiaomi Mijia Elektrikli Tornavida Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi Mijia Elektrikli Tornavidanın fiyatı 99 yuan olarak açıklandı. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 15 dolara (yaklaşık 700 TL) denk geliyor. Ürün ilk etapta markanın ana vatanı Çin’de satışa sunulacak. Xiaomi’nin ilerleyen dönemlerde cihazı küresel olarak piyasaya sürüp sürmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.

Editörün Yorumu

Bence Xiaomi'nin Mijia Elektrikli Tornavida modeli gerçekten dikkat çekici görünüyor. Günümüzde 15 dolar yani yaklaşık 700 TL artık çok yüksek bir ücret değil. Özellikle Mayıs 2026 ekonomik şartlarında yarım döner fiyatlarının bile 150-200 TL seviyelerine çıktığını düşünürsek ürün, sunduğu özelliklere göre fiyat-performans tarafında oldukça mantıklı duruyor. Türkiye'de satılacağına dair pek umudum yok ancak eğer satışa sunulursa satın almayı planlıyorum.