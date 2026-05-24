Xiaomi’nin Günlerce Şarj Gerektirmeyecek Yeni Akıllı Saat Serisi Yolda!

Xiaomi, akıllı bileklik kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Çinli şirket kısa süre önce Xiaomi Smart Band 10 Pro modelini kullanıcılarla buluşturmuştu. Şimdi ise gözler yeni Smart Band 11 serisine çevrildi. Bugün ortaya çıkan yeni sertifikasyon belgeleri serinin lansmanı için geri sayımın başladığını gösteriyor.

Xiaomi Smart Band 11 Serisi Neden IMDA ve NCC Sertifikası Aldı?

Xiaomi’nin yeni akıllı bileklik serisi Singapur’daki IMDA ve Tayvan’daki NCC veri tabanlarında ortaya çıktı. Bu sertifikalar cihazların küresel pazarda satışa sunulmadan önce gerekli bağlantı ve iletişim testlerinden geçtiğini gösteriyor. M2561B1 model numarasına sahip cihazın ise serinin standart modeli Smart Band 11 olduğu tahmin ediliyor. Her ne kadar şu an yalnızca standart model sertifika almış olsa da bu gelişme, Xiaomi’nin yeni Smart Band serisini yakın zamanda tanıtmaya hazırlandığına işaret ediyor.

Xiaomi Smart Band 11 Serisi Neler Sunacak?

Merakla beklenen ve uzun pil ömrüyle dikkat çekecek yeni serinin; Smart Band 11, Smart Band 11 Pro ve Smart Band 11 Active olmak üzere üç farklı modelden oluşması bekleniyor. Smart Band 11 Pro serinin en güçlü özelliklere sahip ve en pahalı modeli olacak. Smart Band 11 Active ise daha uygun fiyatıyla giriş segmentte yer alacak. Standart Smart Band 11 modeli ise özellik ve fiyat açısından iki cihaz arasında konumlandırılacak.

Smart Band 11 modelinin AMOLED ekranı, uzun pil ömrü ve gelişmiş sağlık özellikleriyle gelmesi bekleniyor. Özellikle HRV (kalp ritmi değişkenliği) desteği, vücut sıcaklığı sensörü ve 200’den fazla spor modu gibi özelliklerle günlük kullanım ve spor amaçlı kullanımda yüksek deneyim sunabilir.

Smart Band 11 Pro ise daha ilgi çekici tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle öne çıkacak. Daha büyük ekran, metal kasa, GPS ve NFC desteği gibi özelliklerle üst segment akıllı bileklik arayan kullanıcılara hitap etmesi bekleniyor.

Serinin en uygun fiyatlı modeli olması beklenen Smart Band 11 Active ise daha sade tasarımı ve temel sağlık takibi özellikleriyle günlük kullanıma odaklanacak. Özellikle öğrenciler ve uygun fiyatlı akıllı bileklik arayan kullanıcıların dikkatini çekmesi beklenen modelin GPS desteği gibi bazı gelişmiş özelliklere sahip olmayacağı tahmin ediliyor.

Xiaomi Smart Band 11 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi, Smart Band 11 serisinin resmî tanıtım tarihini henüz açıklamadı. Ancak cihazların NCC ve IMDA gibi uluslararası sertifikasyon platformlarında ortaya çıkması lansmanın artık çok uzak olmadığını gösteriyor. Şirket, önceki yıllarda piyasaya sürdüğü Smart Band modellerini genellikle yılın ortalarında tanıtmıştı.

Bu doğrultuda Smart Band 11 serisinin de haziran ayında Çin’de resmî olarak duyurulması bekleniyor. Aynı veya sonraki ay küresel olarak da satışa sunulması kuvvetle muhtemel. Tabii bunun şimdilik beklenti olduğunu tekrardan hatırlatalım.

Xiaomi Smart Band 11 Serisi Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi Smart Band 11 serisinin Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı şimdilik netlik kazanmış değil. Ancak Xiaomi, daha önceki Smart Band modellerini Türkiye pazarında resmî olarak satışa çıkarmıştı. Bu nedenle Smart Band 11 ailesinin de ülkemizde kullanıcılarla buluşma ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

Editörün Yorumu

Xiaomi Smart Band 11 serisi, mevcut bilgilere göre oldukça iddialı özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Özellikle uzun pil ömrü ve farklı kullanıcı segmentlerine hitap eden model seçenekleri seriyi dikkat çekici kılacak. Ayrıca Apple Watch ve Samsung Galaxy Watch gibi modellere kıyasla daha uygun fiyatlı olması beklenen yeni ailenin, Türkiye’de de yüksek satış rakamlarına ulaşma ihtimali yüksek. Bunu yakında hep birlikte göreceğiz.