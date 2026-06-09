Türkçe Seslendirmeli Bilim Kurgu Oyunu Çok Ucuzladı! Fırsatı Kaçırmayın

Popüler dijital oyun mağazası Steam'de oyuncuları sevindiren indirimler yapılmaya devam ediliyor. Son olarak en iyi bilim kurgu oyunları arasında yer alan Crysis Remastered, dikkat çekici bir kampanyayla oyuncuların karşısına çıktı. Peki Crysis Remastered'ın Steam fiyatı ne kadar düştü?

Crysis Remastered Fiyatı Ne Kadara Düştü?

Oyuncuların büyük çoğunluğu tarafından beğenilen Crysis Remastered, Steam'de yüzde 65 indirimle 14,99 dolardan (690 TL) 5,24 dolara (240 TL) düştü. Kampanya 22 Haziran'a kadar devam edecek. Bu tarihe kadar oyunu indirimli fiyat ile satın alabilir ve kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Eğer oyunu satın alıp almama konusunda kararsızsanız karar vermek için önünüzde yaklaşık iki haftalık bir süre var.

Crysis Remastered Nasıl Bir Oyun?

Üç Türk kardeş tarafından Almanya'da kurulan Crytek şirketinin geliştirdiği Crysis Remastered, Eylül 2021'de piyasaya sürüldü. İlk olarak 2007 yılında oyuncularla buluşan Crysis'in yenilenmiş sürümü olan yapım, bilim kurgu temalı birinci şahıs nişancı (FPS) türünde bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Oyunda "Nomad" kod adlı özel kuvvet askerini kontrol ediyor ve Kuzey Kore güçleri ile gizemli bir uzaylı tehdidine karşı mücadele veriyoruz. Görev odaklı bir oynanış sunan yapımda görevleri dilediğimiz şekilde tamamlayabiliyoruz. İster doğrudan çatışmaya girebilir, ister gizlilik odaklı ilerleyebilir, ister karakterin olağanüstü yeteneklerinden yararlanarak kendi oyun tarzımızı oluşturabiliyoruz.

Crysis Remastered Türkçe Oynanabiliyor mu?

Evet, Crysis Remastered Türkçe olarak oynanabiliyor. Oyun Türkçe arayüz, altyazı ve seslendirme desteği sunuyor. Bu sayede hikâyeyi ve görevleri yabancı dil bilmeye gerek olmadan deneyimlemek mümkün.

Crysis Remastered Sistem Gereksinimleri Neler?

Özellik Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit İşlemci Intel Core i5-3450 / AMD Ryzen 3 Intel Core i5-7600K / AMD Ryzen 5 Ekran Kartı NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 470 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti / AMD Radeon Vega 56 RAM 8 GB 12 GB Depolama Alanı 20 GB kullanılabilir alan 20 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Crysis serisi hiç şüphesiz dünyanın en popüler oyun serilerinden biri. Ben de geçen sene Crysis Remastered’ı oynadım ve oyunu oldukça başarılı buldum. Eğer siz de oyunu oynayıp oynamama konusunda kararsızsanız bence bir şans vermekten zarar gelmez.