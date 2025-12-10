Xiaomi Akıllı Buzdolabı Tanıttı! Etkileyici Özelliklere Sahip

Akıllı buzdolapları arasına yeni bir model daha katıldı. Xiaomi, Mijia Refrigerator Pro isimli yeni bir akıllı buzdolabı tanıttı. Bununla birlikte buzdolabının teknik özellikleri, tasarımı ve fiyatı belli oldu. Buzdolabı, yüksek kapasitenin yanı sıra gelişmiş soğutma teknolojisi, enerji verimliliği, uzaktan kontrol dahil pek çok özelliğiyle öne çıkıyor.

Xiaomi Akıllı Buzdolabının Özellikleri

Mijia Refrigerator Pro, toplam 560 litrelik geniş bir kapasiteye sahip. 360 litrelik büyük bir soğutma kapasitesine sahip olan buzdolabı bölmesi, yiyecekleri düzenlemek için 18 farklı depolama bölgesi sunuyor. Alt kısımda ise 200 litrelik bir kapasiteye sahip olan dondurucu bölmesi mevcut. Dondurucu bölmesindeki sıcaklık -30 dereceye kadar düşürülebiliyor.

Buzdolabı ile dondurucu bölmeleri için bağımsız sıcaklık kontrolleri mevcut. Mijia Refrigerator Pro, taze eti sıfırın üzerindeki bir sıcaklıkta on güne kadar saklayarak lezzeti artırmayı ve besin kaybını azaltmayı amaçlayan mikro-soğutma teknolojisi ile öne çıkıyor. kullanıcı deneyimini artıran bir dizi akıllı özellik de bulunuyor.

Kullanıcılar, Mi Home uygulaması aracılığıyla buzdolabı ve dondurucu bölümlerinin sıcaklığını uzaktan ayarlayabiliyor veya kontrol edebiliyor. Öne çıkan bir diğer akıllı özellik ise yemek alarm saatidir. Bu özellik, yiyeceklerin son tüketim tarihleri yaklaştığında kullanıcılara bunu hatırlatıyor.

Uygulama üzerinden ayrıca buz yapma işlemi de gerçekleştirilebiliyor. Enerji verimliliği açısından oldukça iddialı olan akıllı buzdolabı, Çin'de birinci seviye enerji verimliliği derecesini aldı. Şık tasarıma sahip olan buzdolabı ayrıca oldukça sessiz çalışıyor. Peki, Xiaomi tarafından üretilen Mijia Refrigerator Pro ne kadar fiyata satılıyor?

Xiaomi Akıllı Buzdolabının Fiyatı

Xiaomi'nin Çok şık bir tasarıma sahip olan yeni akıllı buzdolabı Mijia Refrigerator Pro için 9.999 yuan (60.365 TL) fiyat etiketi belirlendi. Çin'de satışa sunulan akıllı buzdolabının Avrupa'ya gelip gelmeyeceği ise belli değil.