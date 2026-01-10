Xiaomi Yeni Çamaşır Makinesini Tanıttı! Tam 12 Dakika Sürüyor

Çinli teknoloji devi Xiaomi, akıllı telefonlardan bilgisayar ve tabletlere, akıllı saat ve bileklik gibi giyilebilir teknolojilerden kulaklık ve hoparlör gibi ses ürünlerine kadar geniş bir ürün kataloğu sunuyor. Bununla birlkte şirket, çamaşır makinesi de üretiyor. Şimdiye kadar birkaç model çıkaran firma, şimdi bir model daha tanıttı. İşte Xiaomi Mijia Washing Machine Pro 12 kg özellikleri ve fiyatı!

Xiaomi Mijia Washing Machine Pro 12 kg Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi'nin yeni çamaşır makinesi, 12 kilogram yıkama ve 9 kilogram kurutma kapasitesi sunuyor. Ayrıca 1,3 yıkama oranına sahip. Bu değerin oldukça dikkat çekici olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki su ve deterjan kullanımında verimli olduğu ve temizlik performansının yüksek olduğu anlamına geliyor.

Cihaz 12 dakikalık hızlı yıkama ve kurutma gibi özel programlar sunuyor. Ayrıca sterilizasyon oranının yüzde 99,99 olduğu açıklandı. Bu sayede mikrop, bakteri, virüs ve mantar gibi zararlı mikroorganizmalar neredeyse tamamen temizleniyor. Bununla birlikte akarların da yüzde 100 oranında yok edildiği belirtiliyor.

Makinenin bir diğer önemli özelliği ise çift kanallı akıllı dozaj sistemi. Bu sistem çamaşırların ağırlığını algılayarak gerekli miktarda deterjan ve yumuşatıcı kullanmayı sağlıyor. Böylece gereğinden fazla veya az kullanımın önüne geçiyor.

Öte yandan Xiaomi Mijia Washing Machine Pro 12 kg, markanın HyperOS ekosistemi ile de tam uyumlu şekilde çalışıyor. Bu sayede makineyi uzaktan izlemek ve akıllı hoparlör üzerinden sesli kontrol edebilmek mümkün.

Xiaomi Mijia Washing Machine Pro 12 kg özellikleri şu şekilde sıralandı:

Yıkama Kapasitesi: 12 kg

12 kg Kurutma Kapasitesi: 9 kg

9 kg Yıkama Oranı: 1,3

1,3 Bağlantı: Xiaomi HyperConnect

Xiaomi HyperConnect Sterilizasyon Oranı: %99,99

%99,99 Hızlı Yıkama Süresi: 12 dakika

12 dakika Virüs Giderme: %99,99

Xiaomi Mijia Washing Machine Pro 12 kg fiyatı ise 495 dolar olarak açıklandı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.