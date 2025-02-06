Xiaomi Mix Flip 2'nin Bataryası ve Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

2024 yılının temmuz ayında tanıtılan Xiaomi Mix Flip modelinin ardından merakla beklenmeye başlanan yeni katlanabilir telefon modeline dair yeni sızıntı yaşandı. Bu sızıntı ile birlikte Mix Flip 2 modelinin tanıtım tarihi ve batarya kapasitesi ortaya çıktı.

Xiaomi Mix Flip 2 Özellikleri Nasıl Olacak?

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı yeni katlanabilir telefon hakkında şaşırtan bilgiler ortaya çıktı. Daha önce Mix Flip 2'nin 5.600 mAh ile 5.700 mAh arası bir batarya kapasitesi ile birlikte geleceği söyleniyordu. Yeni sızıntıya göre telefonda 5.100 mAh batarya kapasitesi bulunacak.

Belki bu kadar büyük bataryayı küçük katlanabilir telefona sığdırmak mümkün değildir. Xiaomi'nin önceki katlanabilir telefonu Mix Flip modelinde 4.780 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti. Dolayısıyla batarya tarafında çok fazla olmasa da bir artış göreceğiz.

IPX8 sertifikası sayesinde suya karşı dayanıklılık sunacağı söylenen telefonun 50W kablosuz hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği iddia edildi. Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacak telefonun ilgi çekici renk seçenekleri ile beraber geleceğine yönelik söylenti mevcut.

Xiaomi Mix Flip 2 Çıkış Tarihi

Önceki modelden daha ince olacağı söylenen Xiaomi Mix Flip 2 modeli 2025 yılının ikinci çeyreğinde tanıtılacak. Yani nisan, mayıs veya haziran ayında telefonun özellikleri ve fiyatı açıklanacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını da belirtelim.