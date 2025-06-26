Xiaomi'den Özelliklerine Hayran Kalacağınız Katlanabilir Telefon: 16 GB RAM'le Geliyor!

Xiaomi, bir süredir merakla beklenen yeni Xiaomi Mix Flip 2 modelini resmen tanıttı. Teknoloji devi, kısa bir süre önce düzenlediği yeni lansmanla birlikte yeni telefonun özelliklerini ve fiyatını açıkladı.

Yeni Xiaomi Mix Flip 2, modern tasarımı, güçlü donanımı ve işlevsel ekranlarıyla dikkat çekiyor. İşte telefonun özellikleri ve fiyatı...

Xiaomi Mix Flip 2 Özellikleri

Xiaomi’nin yeni nesil katlanabilir telefonu Mix Flip 2, 6.86 inç boyutunda LTPO AMOLED iç ekrana sahip. Bu ekran 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunarken, üç kenarındaki mikro kavisli yapısıyla şık bir görünüm sağlıyor. Söz konusu panel ayrıca dayanıklılığı artırmak adına Dragon Glass Glass 2.0 korumasına ev sahipliği yapıyor.

Cihazın dış kısmında yer alan 4.01 inçlik kapak ekranı ise 3200 nitlik maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Xiaomi’nin açıklmasına göre bu kapak ekranı, 500’den fazla popüler uygulamayla uyumlu çalışabiliyor. Ayrıca kullanıcılar, bu dış ekranda yapay zeka destekli dinamik duvar kağıtlarını kullanabiliyor.

Katlanabilir yapısı için özel olarak geliştirilen yeni nesil menteşe sistemi, cihazın 200.000'den fazla katlanmaya dayanıklı olmasını sağlıyor. Bu sistem, üç kademeli bağlantı çubuğu ve dört yüzer plaka yapısından oluşuyor. Böylece hem dayanıklılık hem de ince ve şık bir form faktör bir arada sunuluyor.

Performans tarafında ise cihaz, Qualcomm’un en yeni yonga setlerinden biri olan Snapdragon 8 Gen 3 Elite işlemcisinden güç alıyor. Isınmayı önlemek için gelişmiş bir çift buhar odacıklı soğutma sistemine sahip olan telefon, kamera konusunda da oldukça iddialı.

Yapılan açıklamaya göre Xiaomi Mix Flip 2, Leica iş birliğiyle geliştirilen 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kameradan oluşan bir arka kamera modülünü ve 32 MP çözünürlüğünde, 4K video kaydı yapabilen bir ön kamerayı bünyesinde barındırıyor.

Enerji tarafında ise cihaz, 5165 mAh kapasiteli Jinshajiang yapımı bir batarya ile geliyor. %10 silikon içeriğine sahip olan bu pil, 843 Wh/L enerji yoğunluğu sunarak daha uzun kullanım süresi vaat ediyor. Üstelik yeni telefon 67W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğiyle şarjını hızlıca doldurabiliyor.

Xiaomi Mix Flip 2'nin öne çıkan teknik özellikleri:

İç Ekran: 6.86 inç, 2912x1224 piksel çözünürlük, 120Hz, 3200 nit, AMOLED

6.86 inç, 2912x1224 piksel çözünürlük, 120Hz, 3200 nit, AMOLED Kapak Ekranı: 4.01 inç, 1392x1208 piksel çözünürlük, 120Hz, 3200 nit, AMOLED

4.01 inç, 1392x1208 piksel çözünürlük, 120Hz, 3200 nit, AMOLED İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Bellek: 12GB, 16GB RAM

12GB, 16GB RAM Depolama: 256GB, 512GB, 1TB

256GB, 512GB, 1TB Batarya: 5165 mAh / 67w kablolu, 50w kablosuz şarj

5165 mAh / 67w kablolu, 50w kablosuz şarj Arka Kamera: 50MP f/1.7 ana kamera + 50MP f/2.2 ultra geniş sensör

50MP f/1.7 ana kamera + 50MP f/2.2 ultra geniş sensör Ön Kamera: 32MP

32MP Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC

WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC Boyut: 166.89 x 73.8 x 7.57mm

166.89 x 73.8 x 7.57mm Ağırlık: 199 gr

199 gr İşletim Sistemi: HyperOS 2

Xiaomi Mix Flip 2 Fiyatı

Xiaomi Mix Flip 2'nin Çin pazarındaki başlangıç fiyatı 835 dolar olarak açıklandı. Yeni katlanabilir telefonun Türkiye fiyatı ve ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı konuları hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. Öte yandan cihazın farklı RAM ve depolama miktarlarına göre değişen fiyat seçenekleri şöyle:

12GB RAM / 256GB: 835 dolar

12GB RAM / 512GB: 905 dolar

16GB RAM / 1TB: 1017 dolar

Peki siz yeni Xiaomi Mix Flip 2 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...