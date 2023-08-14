Xiaomi Mix Fold 3, Ejderha Pulu Arka Kaplama ile Geliyor!

Xiaomi'nin merakla beklenen, Lei Jun'un konuşması ve ürün lansmanlarının yer aldığı yıllık etkinliği bugün gerçekleşecek. Bu etkinliğin en çok beklenen ürünlerinden biri elbette Mix Fold 3.

Katlanabilir telefonların mekanik yapıları nedeniyle düştükten sonra hasar görme olasılığı düz ekranlı telefonlara göre daha yüksek ve görünüşe göre Xiaomi işte bu nedenle Xiaomi Mix Fold 3'te güvenliği daha da artırmanın peşinde.

Ejderha Pulu Arka Kapaklı Mix Fold 3 Geliyor

Xiaomi'nin yaklaşan katlanabilir telefon için yayınladığı yeni görüntü, telefonun arka kısmında Ejderha Pulu kaplama olacağını gösteriyor.

Seramik fiber ve aramid fiber kompozit malzemenin karışımından üretilen ejderha pulu fiber, 150°C'de yüksek sıcaklıkta, yüksek basınçlı kompozit kalıplama işleminden geçiyor. Sonuç olarak ortaya inanılmaz derecede güçlü ve esnek bir gövde malzemesi çıkıyor ve bu da onu düşmelerden kaynaklanan hasarlara karşı çok daha dayanıklı hâle getiriyor.

Mix Fold 3'ün ejderha pulu fiber kaplamalı versiyonunun standart versiyondan daha pahalı olması bekleniyor.

Peki siz Xiaomi'nin aldığı bu yenilikçi karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.