Xiaomi, Porsche'yi Kendi Evinde Yendi! Yeni Nürburgring Rekortmeni Belli Oldu!

Otomotiv endüstrisi kelimenin tam anlamıyla Çinli rakipler ile çalkalanıyor. Sektöre hızlı girişler yapan Çinli üreticiler farklı dallarda farklı rekorların da sahibi olmaya başladı. Bu noktada Xiaomi, SU7 Ultra modeliyle Nürburgring pistinin tozunu attırdı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Porsche ve Rimac Geride Kaldı: Xiaomi’den Elektrikli Gösteri!

Teknoloji dünyasının yükselen otomobil üreticilerinden Xiaomi, SU7 Ultra modeliyle otomotiv sahnesine hızlı bir giriş yaptı. Almanya’nın efsanevi Nürburgring pistinde gerçekleştirilen test sürüşünde elektrikli sedan sınıfında bugüne kadar elde edilen en iyi sürelerden biri kayda geçti.

Xiaomi’nin performansa odaklanan ilk otomobili 7 dakika 4,95 saniyelik tur zamanı ile adını pist tarihine yazdırdı. Bu derece yalnızca etkileyici olmakla kalmadı aynı zamanda Porsche Taycan Turbo GT ve Rimac Nevera gibi dünya çapında tanınan elektrikli performans araçlarını da geride bıraktı.

SU7 Ultra’nın bu başarısı Çin menşeli üreticilerin artık sadece fiyat/performans odaklı değil aynı zamanda teknik üstünlük hedefleyen bir rekabetin de parçası olduğunu net biçimde gösterdi. Ayrıca Xiaomi’nin paylaştığı verilere göre araç test sırasında 346 km/s hıza ulaşarak şu anda yollarda bulunan en hızlı üretim sedan unvanını da kazandı.

Xiaomi SU7 Ultra üç elektrik motoruyla toplam 1.527 beygir güç üretiyor ve 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 1,98 saniyede çıkabiliyor. Aracın uzunluğu 5.2 metreye, ağırlığı ise 2.360 kilograma ulaşıyor. Nürburgring turu sırasında kullanılan versiyon, isteğe bağlı pist paketiyle donatılmış olmasına rağmen aracın tamamen yasal bir üretim modeli olarak değerlendirilebildiği belirtiliyor. Xiaomi uygun şartlar altında aracın 350 km/s hız barajını da aşabileceğini ifade ediyor.

Bu noktada Nurburgring pistinin Alman otomotiv üreticilerinini bir nevi evi sayıldığını bildirmek lazım. Bu sebeple Çinli bir "yeni yetme" otomobil üreticisinin en hızlı otomobil unvanını ele geçirmiş olması büyük bir prestij kaybı. Tabi bu noktada sektörel algı ve değişen şartların aslında ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını da görmek gerekiyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...