Xiaomi, Oppo ve Vivo'dan Yeni Ortaklık: Veri Aktarımı Artık Çok Daha Kolay!

Yeni bir akıllı telefona geçmek oldukça zorlu bir süreç. Öyle ki kullanıcının verilerini eski telefondan yenisine taşıması, bazen alacağınız telefonu seçmekten çok daha uzun sürebiliyor.

Şirketler bu süreci olabildiğince kısaltmak için bir dizi araçlar sağlıyor ancak bu araçlar çoğunlukla yalnızca kullanıcılar aynı marka arasında telefon değiştirdiğinde işe yarıyor.

Xiaomi, Oppo ve Vivo Telefonlar Arası Veri Aktarımı Artık Çok Daha Kolay

Bu sorunu hafifletmek için Çin'in en büyük üç telefon şirketi, yeni bir çözüm oluşturmak için ortaklık kurdu. Xiaomi, Oppo ve Vivo'nun ortaklığı sayesinde kullanıcılar eski akıllı telefonlarındaki verileri bu üç markadan herhangi birine ait yeni telefonlara verimli ve kolay bir şekilde taşıyabilecek.

Daha önce kullanıcılar bu markalara ait cihazlar arasında yalnızca fotoğraf ve rehber aktarımı yapabiliyordu ancak şimdi, üçüncü parti uygulamaları ve verilerini de aktarabiliyorlar. Böylece kullanıcı deneyimi artık neredeyse aynı markanın telefonları arasında veri taşımaya benzer duruma gelmiş oldu.

Şu an itibariyle bu özelliğin küresel pazarlara ulaşıp ulaşmayacağı belirsiz. Daha önce bu üç marka arasında gerçekleştirilen ortak aktarım özelliği Çin dışında da mevcut olduğundan, geliştirilmiş veri taşıma özelliği de yakın gelecekte aynı yolu izleyebilir.