Oppo Pad 2 Tanıtıldı: Fiyatı ve Performası ile Dikkat Çekiyor!
Oppo, Find X6 telefon ve Pad 2 tablet modeli ile bu yılki tanıtımını gerçekleştirdi. İşte, fiyat performans olarak dikkat çeken Oppo Pad 2'ye dair tüm detaylar!
Uzun süredir tanıtılması beklenen ve birçok özelliğinin sızdırıldığı Oppo Pad 2, nihayet tanıtıldı. Piyasanın en yeni tableti olma özelliği taşımanın yanı sıra özellikleri ve yüksek performansıyla öne çıkan Pad 2, fiyatıyla da orta segmente hitap ediyor.
11:61 inçlik ekranı ve 2800 x 2000 piksel çözünürlüğüyle üst düzey bir deneyim yaşatacak olan tablet, Dolby Vision desteğiyle geliyor. MediaTekDimensity 9000 işlemcisi ile kaliteli ve yüksek hız vadediyor.
8/12 GB RAM ve 256/512 GB UFS 3.1 dahili depolama alanı bulunan Oppo Pad 2, Android 13 tabanlı ColorOS 13 arayüzüne sahip. Batarya gücü de 67W destekli 9510 mAh'tan geliyor.
Oppo Pad 2 Özellikleri
- Ekran: 11.61 inç
- Ekran hızı ve çözünürlüğ: 144 Hz, 2800x2000 piksel
- RAM: 8/12 GB
- Depolama: 256/512 GB
- Pil: 67W destekli 9510 mAh
- Ön Kamera: 8 MP
- Arka Kamera: 13 MP
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9000
Oppo Pad 2 Fiyatı
- 8 GB + 256 GB: 436 dolar
- 12 GB + 256 GB: 494 dolar
- 12 GB + 512 GB: 581 dolar
Oppo Pad 2, iki farklı seçenekle karşınıza çıkıyor. Altın ve gri renk seçeneği bulunan cihaz, 24 Mart'ta Çin'de satışa sunulacak.
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