Uygun Fiyatlı vivo V25 5G'den Yeni Renk Seçeneği: Turkuaz Mavisi

vivo, yeni telefon modeli V25'i Türkiye'deki kullanıcılarıyla "Her Anıya Değer" sloganıyla buluşturmuştu. Marka, cihaz renkleri arasına bir yenisini daha ekleyerek kullanıcı kitlesini genişletmeyi hedefliyor.

vivo'dan Yeni Renk: Turkuaz Mavisi

2022 yılı sonunda Gün Doğumu Işıltısı ve Elmas Siyahı renk seçenekleri ile kullanıcılar ile buluşan vivo V25 5G, şimdi de Akdeniz sahillerinden esinlenilerek tasarlanan "Turkuaz Mavisi" renk seçeneği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Okyanıs ve deniz dinliğini, huzurunu, samimiyetini ve iletişimde açıklığını remsil eden yeni renk, bahar ve yaz aylarının favorisi olmaya aday.

vivo'nun cihazların arka panelinin UV ışığına maruz kaldığında farklı açıklardan farklı renklere dönüşmesini sağlayan teknoloji, bu modelde de mevcut. Renk Değiştiren Florit AG Cam özelliği, Turkuaz Mavisi renkli mobil cihazda tasarıma daha şık ve özgün bir hava katıyor. V25 5G arka kapağı, güneşe maruz kaldığında turkuazdan koyu okyanus mavisi rengine dönüşüyor.

vivo V25 5G Özellikleri

Yeni görüntüleme teknolojisi

Yüksek enerji verimliliği

8 GB RAM + 8 GB genişletilmiş RAM'e sahip MediaTek Dimensity 900 işlemci

Hızlı şarj teknolojisi

4.500 mAh pil gücü

44W Flaş Şarj desteği

Teknik özellikleri ve şık tasarımıyla göz dolduran vivo V25 5G telefon modeli, 26 Mart 2023 tarihine kadar online mağazada 5.499 TL değerinde hediyelerle ön siparişten satın alınabiliyor.