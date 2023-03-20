Uygun Fiyatlı vivo V25 5G'den Yeni Renk Seçeneği: Turkuaz Mavisi
vivo V25 5G'nin Gün Doğumu Işıltısı ve Elmas Siyahı renk seçenekleri arasına bir yenisi daha eklendi. Turkuaz Mavisi rengini yakından inceleyebilirsiniz!
vivo, yeni telefon modeli V25'i Türkiye'deki kullanıcılarıyla "Her Anıya Değer" sloganıyla buluşturmuştu. Marka, cihaz renkleri arasına bir yenisini daha ekleyerek kullanıcı kitlesini genişletmeyi hedefliyor.
vivo'dan Yeni Renk: Turkuaz Mavisi
2022 yılı sonunda Gün Doğumu Işıltısı ve Elmas Siyahı renk seçenekleri ile kullanıcılar ile buluşan vivo V25 5G, şimdi de Akdeniz sahillerinden esinlenilerek tasarlanan "Turkuaz Mavisi" renk seçeneği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Okyanıs ve deniz dinliğini, huzurunu, samimiyetini ve iletişimde açıklığını remsil eden yeni renk, bahar ve yaz aylarının favorisi olmaya aday.
vivo'nun cihazların arka panelinin UV ışığına maruz kaldığında farklı açıklardan farklı renklere dönüşmesini sağlayan teknoloji, bu modelde de mevcut. Renk Değiştiren Florit AG Cam özelliği, Turkuaz Mavisi renkli mobil cihazda tasarıma daha şık ve özgün bir hava katıyor. V25 5G arka kapağı, güneşe maruz kaldığında turkuazdan koyu okyanus mavisi rengine dönüşüyor.
vivo V25 5G Özellikleri
- Yeni görüntüleme teknolojisi
- Yüksek enerji verimliliği
- 8 GB RAM + 8 GB genişletilmiş RAM'e sahip MediaTek Dimensity 900 işlemci
- Hızlı şarj teknolojisi
- 4.500 mAh pil gücü
- 44W Flaş Şarj desteği
Teknik özellikleri ve şık tasarımıyla göz dolduran vivo V25 5G telefon modeli, 26 Mart 2023 tarihine kadar online mağazada 5.499 TL değerinde hediyelerle ön siparişten satın alınabiliyor.
Fotoğrafçılar vivo V25 Serisinin Kameralarına Hayran Kaldı
Kameranızla çektiğiniz bir fotoğrafın hayal gücünüzün gerçeğe dönüşmesi olduğu söylenir. vivo, bir marka olarak bunu anlıyor ve kullanıcılarını yaratıcı olmaya ve değerli anılarını muhteşem çekimlerle yakalamaya teşvik ediyor.
vivo Y35'in Yeni Reklam Filmi Yayınlandı: "Her Zaman Y'eni" (Video)
vivo Türkiye, Android kullanıcıları için bir ilke imza atarak "Her Zaman Y'eni" kampanyası kapsamında vivo V25 5G modeli ile vivo Türkiye fabrikasında üretilen Y35 ve Y22s modellerini tüm kullanıcılara 2 büyük Android güncelleme garantisi ve 3 yıl güvenlik güncelleme garantisi ile sunacağını duyurmuştu.
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