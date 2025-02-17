144Hz Ekranlı Xiaomi Pad 7 Serisinin Fiyatı Beklentileri Alt Üst Etti

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz yılın ekim ayında Pad 7 ve Pad 7 Pro olmak üzere iki farklı modelden oluşan tablet serisini Çin'de piyasaya sürmüştü. Yaşanan yeni gelişme ile birlikte bu iki tabletin Avrupa fiyatı ortaya çıktı.

Fiyatlara geçmeden önce iki tabletin özelliklerinden bahsedelim çünkü bu seri donanımıyla dikkat çekiyor. Gücünü Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisinden alan Pad 7 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. 8.850 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 45W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

500 gram ağırlığındaki Pad 7 modelinin arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megpaiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Arka kamera 4K ve 1080p, ön kamera ise 1080p video kaydı yapabiliyor.

Gücünü Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden alan Pad 7 Pro'da 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri bulunuyor. 8.850 mAh batarya kapasitesinin yer aldığı tablet 67W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Pad 7 Pro'nun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunuyor. İki tabletin de 144Hz yenileme hızı sunduğunu belirtelim.

Xiaomi Pad 7 Serisinin Avrupa Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Dealabs'ta yer alan bilgilere göre Xiaomi Pad 7 modelinin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 429 euro, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip süürmü ise 469 euro fiyata satılacak.

Pad 6'nın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 399 euro, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için ise 449 euro fiyat belirlenmişti. Dolayısıyla söz konusu iddia doğruysa tabletin fiyatında bir artış yaşanacak.

Sızıntıya göre Xiaomi Pad 7'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 529 euro, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 629 euro fiyat etiketine sahip olacak.