Xiaomi'nin 16 GB RAM'li Ucuz Tableti Global Pazara Geliyor
Xiaomi Pad 8 Pro'nun global pazara geleceği ortaya çıktı. Peki, amiral gemisi tablette hangi donanım bulunuyor? İşte merak edilen sorunnu yanıtı!
⚡ Önemli Bilgiler
- Xiaomi Pad 8 Pro'nun global sürümü 9.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak.
- Tablet gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacak.
- Uygun fiyatlı tablet, LCD ekran üzerinde 2136 x 3200 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor.
Xiaomi'nin bütçe dostu amiral gemisi tableti Pad 8 Pro, geçtiğimiz aylarda Çin'de tanıtılmıştı. Yaşanan yeni bir gelişmeye göre tablet çok yakında global pazara da gelecek. Çok şık bir tasarıma sahip olan tablet yüksek yenileme hızı, çok güçlü işlemci ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.
Xiaomi Pad 8 Pro'nun Global Sürümü Ortaya Çıktı
Xiaomi Pad 8 Pro, 25091RP04G model numarası ile FCC veri tabanında görüntülendi. Model numarasında yer alan "G" harfi, bu sürümün global sürüm olduğunu gösteriyor. Tabletin Çin sürümü ise 25091RP04C model numarasına sahipti. Golobal sürümün ne zaman geleceği ise henüz belli değil.
Uygun fiyatlı amiral gemisi tabletin global sürümü 9.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Çin sürümü 9.200 mAh batarya kapasitesi ile satışa sunulmuştu. Bunun dışında donanım tarafında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Konuya dair resmî bir açıklamanın yapılmadığını belirtelim.
Xiaomi Pad 8 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 11,2 inç
- Ekran Teknolojisi: LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 2136 x 3200 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite (3 nm)
- Batarya Kapasitesi: 9.200 mAh (Çin), 9.000 mAh (global)
- Hızlı Şarj: 67W
- RAM: 8 GB, 12 GB ve 16 GB
- Depolama: 128 GB, 256 GB ve 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Video Kaydı: 4K, 1080p ve 720p
Xiaomi Pad 8 Pro Fiyatı
- 8 GB RAM + 128 GB Depolama: 2.799 yuan (16.944 TL)
- 8 GB RAM + 256 GB Depolama: 3.099 yuan (18.760 TL)
- 12 GB RAM + 256 GB Depolama: 3.399 yuan (20.576 TL)
- 12 GB RAM + 512 GB Depolama: 3.699 yuan (22.392 TL)
- 16 GB RAM + 512 GB Depolama: 3.899 yuan (23.579 TL)