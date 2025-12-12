Xiaomi'nin 16 GB RAM'li Ucuz Tableti Global Pazara Geliyor

Xiaomi'nin bütçe dostu amiral gemisi tableti Pad 8 Pro, geçtiğimiz aylarda Çin'de tanıtılmıştı. Yaşanan yeni bir gelişmeye göre tablet çok yakında global pazara da gelecek. Çok şık bir tasarıma sahip olan tablet yüksek yenileme hızı, çok güçlü işlemci ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Xiaomi Pad 8 Pro'nun Global Sürümü Ortaya Çıktı

Xiaomi Pad 8 Pro, 25091RP04G model numarası ile FCC veri tabanında görüntülendi. Model numarasında yer alan "G" harfi, bu sürümün global sürüm olduğunu gösteriyor. Tabletin Çin sürümü ise 25091RP04C model numarasına sahipti. Golobal sürümün ne zaman geleceği ise henüz belli değil.

Uygun fiyatlı amiral gemisi tabletin global sürümü 9.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Çin sürümü 9.200 mAh batarya kapasitesi ile satışa sunulmuştu. Bunun dışında donanım tarafında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Konuya dair resmî bir açıklamanın yapılmadığını belirtelim.

Xiaomi Pad 8 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 11,2 inç

11,2 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 2136 x 3200 piksel

2136 x 3200 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite (3 nm)

Snapdragon 8 Elite (3 nm) Batarya Kapasitesi: 9.200 mAh (Çin), 9.000 mAh (global)

9.200 mAh (Çin), 9.000 mAh (global) Hızlı Şarj: 67W

67W RAM: 8 GB, 12 GB ve 16 GB

8 GB, 12 GB ve 16 GB Depolama: 128 GB, 256 GB ve 512 GB

128 GB, 256 GB ve 512 GB Arka Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Video Kaydı: 4K, 1080p ve 720p

Xiaomi Pad 8 Pro Fiyatı