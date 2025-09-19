Xiaomi'nin En Güçlü Tableti İçin Geri Sayım Başladı: İşlemcisi Belli Oldu!

Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Xiaomi bu ay sonunda yeni bir lansmanla karşımıza çıkacak. Şirket, merakla beklenen Xiaomi 17 serisi ile birlikte yeni amiral gemisi tableti Xiaomi Pad 8 Pro'yu piyasaya sürecek.

Yeni tabletin kısa bir süre önce Çin'de ön siparişe açılmasının ardından bazı yeni sızıntılar da gündeme geldi. Bu gelişmeyle birlikte Xiaomi Pad 8 Pro'nun işlemcisi ve bazı önemli özellikleri gün yüzüne çıktı. Detaylar haberde.

Xiaomi Pad 8 Pro Hangi İşlemciyi Kullanacak?

Güvenilir kaynaklar tarafından doğrulanan bilgilere göre, yeni cihaz 16 GB RAM ile birlikte Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacak. Geçtiğimiz yıl pek çok amiral gemisi telefonda kullanılan bu yonga setinin Pad 8 Pro'da da üst düzey bir performans sergileyeceği tahmin ediliyor.

Nitekim, cihazın geçtiğimiz hafta ortaya çıkan Geekbench sonuçları da bu iddiayı doğruluyor. Öyle ki yeni tablet, tek çekirdek testlerden 2831, çoklu çekirdekli testlerden ise 9260 puan almayı başardı.

Bununla birlikte tabletin ekranı ve pil ömrü ile ilgili de önemli detaylar ortaya çıktı. Aktarılanlara göre Xiaomi Pad 8 Pro 11.2 inç boyutunda LCD bir ekrana sahip olacak. 67W hızlı şarj desteği ile birlikte gelecek cihazın yüksek kapasiteli bir bataryadan besleneceği söyleniyor.

HyperOS 3 ile Bilgisayardan Farksız Olacak

Daha öncesinde gündeme gelen sızıntılar, Pad 8 Pro'nun Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte geleceğini gösteriyor. Cihazın yeni arayüz ile birlikte gelen çoklu görev sistemi, WPS, CAJ, CAD gibi popüler üretkenlik uygulamaları sayesinde üretkenlik alanında verimli bir deneyim sunacağı öne sürülüyor.

Buna ek olarak tablet ile birlikte gelen klavyeli kılıf ve stylus kalem gibi aksesuarların da cihazın kullanım alanını genişleteceği ve tıpkı bir bilgisayar gibi kullanabileceği belirtiliyor.

Xiaomi Pad 8 Pro Ne Zaman Çıkacak?

İddialara göre Xiaomi Pad 8 Pro, yeni Xiaomi 17 serisi ile birlikte 30 Eylül 2025 tarihinde tanıtılacak. Cihazın bu tarihte düzenlenecek lansman etkinliğinden hemen sonra raflardaki yerini alması bekleniyor.

Peki siz Xiaomi'nin yeni amiral gemisi tableti hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni cihaz en iyi tablet modelleri listesine adını yazdırabilir mi? Yorumlarda buluşalım.