Xiaomi'den 12 GB RAM'li Ucuz Tablet! 9200 mAh Bataryaya Sahip
Xiaomi Pad 8 tanıtıldı. Bununla beraber tabletin özellikleri, fiyatı ve tasarımı netlik kazandı. İşte Xiaomi'nin yeni tabletine dair merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Xiaomi Pad 8, 2199 yuan (12 bin 819 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satılıyor.
- Tablet, gücünü Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden alıyor.
- Cihaz, 9200 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği sunuyor.
Xiaomi Pad 8 tanıtıldı. Dev batarya kapasitesi ile uzun bir kullanım imkânı sunan tablette güçlü donanım bulunuyor. Bu sayede yüksek grafikli oyunlar bile sorunsuz bir şekilde çalıştırılabiliyor. Cihazın bu güçlü donanıma rağmen son derece bütçe dostu olduğunu da belirtmek gerekiyor.
Xiaomi Pad 8 Özellikleri
- Ekran: 11,2 inç, 2136 x 3200 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 800 nit maksimum parlaklık, LCD
- İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4
- RAM: 8 GB ve 12 GB LPDDR5X seçenekleri
- Depolama: 128 GB UFS 3.1 ve 256 GB UFS 4.1 seçenekleri
- Arka Kamera: 13 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 9200 mAh kapasite, 45W hızlı şarj desteği
- İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3
11,2 inç ekran büyüklüğündeki Xiaomi Pad 8, LCD ekran üzerinde 2136 x 3200 piksel çözünürlük, 800 nit maksimum parlaklık, 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde tableti kullanırken çok akıcı bir hissiyat oluşuyor. Bunu menüler arasında gezinme veya sayfayı aşağı kaydırma gibi basit hareketlerde dahi hissedebiliyorsunuz.
Cihaz, gücünü 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcide ise bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda 8 adet çekirdek yer alıyor. Dün tanıtılan Redmi Pad 2 Pro'da ise Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinin tercih edilmişti.
Xiaomi Pad 8'in arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Bu kamera, 4K çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor ve çeşitli çekim modlarını destekliyor. Cihazın ön yüzeyinde ise yapay zeka destekli portre ortalama gibi özelliklere sahip 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut.
Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile gelen cihaz, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki adet LPDDR5X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB UFS 3.1 ve 256 GB UFS 4.1 seçenekleri bulunuyor. Eğer cihazınızda çok fazla video ve fotoğraf saklayacaksanız 256 GB versiyonu daha iyi bir seçim olacaktır.
Cihaz, 9200 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Bununla beraber 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu yüksek batarya kapasitesi sayesinde çok uzun süre boyunca oyun oynayabilir, video izleyebilir ve fazla kaynak tüketen uygulamaları kullanabilirsiniz. Tableti şarj etmek gibi gereksinimler olmadan tamamen kullanım deneyimine odaklanabilirsiniz.
Xiaomi Pad 8 Fiyatı
- 8 GB + 128 GB: 2199 yuan (12 bin 819 TL)
- 8 GB + 256 GB: 2499 yuan (14 bin 568 TL)
- 12 GB + 256 GB: 2799 yuan (16 316 TL)