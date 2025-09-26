Xiaomi'den 16 GB RAM'li Bütçe Dostu Tablet! 144Hz Ekranı Var

Xiaomi, merakla beklenen Pad 8 Pro'yu tanıttı. Tanıtımla beraber tabletin tüm özellikleri, tasarımı ve fiyat etiketi belli oldu. Uygun fiyata güçlü donanım sunan tablet dev batarya, yüksek şarj hızı, yüksek yenileme hızı ve 4K video kaydı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Xiaomi Pad 8 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 11,2 inç

11,2 inç Ekran Çözünürlüğü: 2136 x 3200 piksel

2136 x 3200 piksel Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite (3 nm)

Snapdragon 8 Elite (3 nm) RAM Seçenekleri: 8 GB, 12 GB ve 16 GB

8 GB, 12 GB ve 16 GB Depolama Seçenekleri: 128 GB, 256 GB ve 512 GB

128 GB, 256 GB ve 512 GB Batarya Kapasitesi: 9.200 mAh

9.200 mAh Hızlı Şarj: 67W

67W Arka Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Video Kaydı: 4K, 1080p ve 720p

11,2 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Xiaomi Pad 8 Pro, LCD ekran üzerinde 2136 x 3200 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı, 360Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. Yalnızca 5,8 mm kalınlığında ve 494 gram ağırlığında olan tablet HDR10 ve Dolby Vision teknolojilerini destekliyor.

Tablet gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere sekiz adet çekirdek içeriyor. Xiaomi Pad 8'de Snapdragon 8s Gen 4 tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelen tablet 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. 9.200 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 67W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Tabletin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde kamear, ön yüzeyinde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Dört adet hoparlör ve dört adet mikrofona sahip olan tablet 4K, 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Tablette ayrıca Bluetooth 5.4 ve Wi-Fi 7 desteği de mevcut.

