Xiaomi'den 16 GB RAM'li Bütçe Dostu Tablet! 144Hz Ekranı Var
Xiaomi Pad 8 Pro'nun özellikleri ve fiyatı açıklandı. Xiaomi'nin yeni Android tableti, uygun fiyata güçlü donanım sunuyor. İşte tabletin detayları!
⚡ Önemli Bilgiler
- Xiaomi Pad 8 Pro gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alıyor.
- 9.200 mAh batarya kapasitesine sahip tablet, tek şarjla uzun süre kullanım imkânı sunuyor.
- Xiaomi'nin yeni tableti için 2.799 yuan (16.319 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.
Xiaomi, merakla beklenen Pad 8 Pro'yu tanıttı. Tanıtımla beraber tabletin tüm özellikleri, tasarımı ve fiyat etiketi belli oldu. Uygun fiyata güçlü donanım sunan tablet dev batarya, yüksek şarj hızı, yüksek yenileme hızı ve 4K video kaydı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.
Xiaomi Pad 8 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 11,2 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 2136 x 3200 piksel
- Ekran Teknolojisi: LCD
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite (3 nm)
- RAM Seçenekleri: 8 GB, 12 GB ve 16 GB
- Depolama Seçenekleri: 128 GB, 256 GB ve 512 GB
- Batarya Kapasitesi: 9.200 mAh
- Hızlı Şarj: 67W
- Arka Kamera: 50 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Video Kaydı: 4K, 1080p ve 720p
11,2 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Xiaomi Pad 8 Pro, LCD ekran üzerinde 2136 x 3200 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı, 360Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. Yalnızca 5,8 mm kalınlığında ve 494 gram ağırlığında olan tablet HDR10 ve Dolby Vision teknolojilerini destekliyor.
Tablet gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere sekiz adet çekirdek içeriyor. Xiaomi Pad 8'de Snapdragon 8s Gen 4 tercih edilmişti.
Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelen tablet 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. 9.200 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 67W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.
Tabletin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde kamear, ön yüzeyinde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Dört adet hoparlör ve dört adet mikrofona sahip olan tablet 4K, 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Tablette ayrıca Bluetooth 5.4 ve Wi-Fi 7 desteği de mevcut.
Xiaomi Pad 8 Pro Fiyatı
- 8 GB RAM + 128 GB Depolama: 2.799 yuan (16.319 TL)
- 8 GB RAM + 256 GB Depolama: 3.099 yuan (18.069 TL)
- 12 GB RAM + 256 GB Depolama: 3.399 yuan (19.818 TL)
- 12 GB RAM + 512 GB Depolama: 3.699 yuan (21.567 TL)
- 16 GB RAM + 512 GB Depolama: 3.899 yuan (22.735 TL)