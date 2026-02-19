Apple'dan Gözünüz Kulağınız Olacak Cihazlar Geliyor!

Apple, büyük bir yenilik getirecek çeşitli cihazlar tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni ortaya çıkan bilgilere göre şirket şu anda yapay zeka destekli kolye, akıllı gözlük ve kameralı AirPods da dahil olmak üzere üç farklı cihaz üzerinde çalışıyor ve bu alanda epey hızlanmaya başladı.

Apple, Üç Yeni Giyilebilir Cihaz Geliştiriyor

Apple'ın üzerinde çalıştığı cihazlardan ilkini tıpkı bir kolye gibi boynunuza takabilecek ya da kıyafetinize geçirebileceksiniz. Kendi başına çalışmayacak. Daha çok iPhone'a bağlı bir cihaz gibi çalışacak. AirTag boyutlarında, alüminyum ve camdan oluşan şık bir tasarıma sahip olacağı söyleniyor. Bu projenin henüz başlarında olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte iptal edilme ihtimalinin de olduğu ifade ediliyor.

Şirketin piyasaya sürmek için üzerindeki çalışmalarını hızlandırdığı bir diğer cihaz, akıllı gözlük. Bu cihaz, Apple'ın en iddialı projelerinden biri olacak. İki adet kamera ile beraber gelecek. Bunlardan biri fotoğraf ve videolar için yüksek çözünürlüklü olacak, diğeri çevrede neler olup bittiğini görmeye imkân tanıyacak. Gözlükte bir cam ekran olması beklenmiyor. Siri desteği sayesinde kolaylıkla erişim kurmaya imkân tanıyacak olan cihaz, hoparlör de içerecek.

Kolyenin henüz net bir tarihi olmasa da akıllı gözlüğün üretimine 2026 yılının sonunda başlanması, 2027 yılında ise piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu arada daha önceki pek çok sızıntıda da sözü geçen kameralı AirPods'a bir kez daha vurgu yapıldı. Şirket, yeni nesil AirPods'u kamera ile donatmayı planlıyor ancak bunun amacı fotoğraf çekmek olmayacak. Sadece kulaklığın çevre farkındalığına sahip olmasını sağlamak. Böylece kulaklık, Siri'nin desteğiyle baktığınız yönü ve çevredeki nesneleri algılayarak size anında yardımcı olacak.

Şu an Apple'ın en büyük ilerleme kaydettiği cihazların başında kameralı AirPods geliyor. Öyle ki 2026 yılında bile piyasaya sürülebileceği yönünde söylentiler bulunuyor. Peki, siz bu ürünler arasından en çok hangisini bekliyorsunuz? Aşağıda yer alan yorumlar kısmından tüm düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.