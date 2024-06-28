Uygun Fiyatlı Redmi 13, Türkiye'de Satışa Çıktı!

Xiaomi, ülkemizdeki ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirketin son hamlesi ise uygun fiyatlı akıllı telefon almak isteyen kullanıcıların ilgisini çekecek olan Redmi 13 oldu. Redmi ailesinin en son üyesi Redmi 13, özellikleri ve fiyatı ile fiyat-performans kralı olmaya geliyor. İşte detaylar...

Xiaomi Redmi 13 Türkiye'de Satışa Çıktı

Akıllı telefon fiyatlarının dolar kuru, vergiler ve enflasyon gibi nedenlerle her geçen gün arttığı günümüzde pazara adeta ilaç gibi gelecek Xiaomi Redmi 13, Türkiye'de 10.999 TL'ye satışa çıktı. Üstelik telefon, bu uygun fiyatına rağmen işlemci, kamera ve ekran tarafında hiç de fena olmayan özellikler sunuyor.

Xiaomi Redmi 13 gücünü MediaTek'in Helio G91 işlemcisinden alıyor. Daha önce Poco M6 modelinde de kulanılan bu işlemci, 12 nm üretim teknolojisi ile elde ediliyor ve Mali-G52 MC2 grafik işlem birimini kullanıyor. Bu da özellikle günlük kullanım ve basit oyunlarda fazlasıyla yeterli bir performans anlamına geliyor.

6 ve 8 GB RAM seçeneklerine sahip olan Xiaomi Redmi 13, aynı zamanda 8 GB'a kadar da sanal RAM desteğine sahip. Depolama tarafında ise 128 ve 256 GB seçenekleri bulunurken, Android'in vazgeçilmezi olan 1 TB'a kadar hafıza kartı desteği göreniliyrouz.

Xiaomi Redmi 13, ekran özellikleri konusunda da oldukça iddialı. Cihaz, 6.79 İnç büyüklüğe ve 1080x2460 (FHD+) piksel çözünürlüğe sahip IPS LCD bir panel kullanıyor. Aynı zamanda 90 Hz tazeleme hızı desteği ile daha akıcı bir deneyimi kullanıcılara sunuyor. Maksimum ulaşabildiği parlaklık ise 550 nit.

Xiaomi Redmi 13 kamera özelliklerine bakacak olursak da ikili bir dizilimin bizleri karşıladığını görebiliriz. Bunlar; F1.75 diyafram aralığına sahip 108 megapiksel ana kamera ve F2.4 diyaframa sahip 2 megapiksel makro kamera. Ayrıca F2.45 diyafram aralığında 13 megapiksel ön kameraya da sahip.

Ortalama diyebileceğimiz 5030 mAh büyüklüğünde bir batarya ile gelen Xiaomi Redmi 13, 26 dakikada yüzde 50'ye kadar dolum sağlayan 33 W hızlı şarj desteğine de sahip. Redmi 13'ün Gece Yarısı Siyahı, Kumlu Altın ve Okyanus Mavisi renkleriyle 8 GB RAM + 256 GB depolama sunan versiyonu 10.999 TL'den raflarda.

Redmi 13 Özellikleri: