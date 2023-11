Bildiğiniz üzere Xiaomi, Redmi ve MI olmak üzere iki farklı alt marka ile üretim yapıyor. Şirketin bu iki alt markası da oldukça ilgi görüyor. Yeni gelen habere göre Xiaomi, Redmi akıllı telefonlardan dünya çapında 1 milyar adet sattı.

Xiaomi yetkilisi William Lu, bugün X hesabından bir paylaşım yaptı. Lu, şirketin Redmi akıllı telefonların son 10 yılda küresel olarak bir milyar adet satmasını kutladıklarını dile getirdi. Tedarik zincirlerine ve müşterilere teşekkür etmeyi de unutmadı.

We are celebrating the remarkable achievement of Redmi smartphones, selling one billion units worldwide in the past ten years! Great to meet our domestic supply chain partners, who have supported us throughout the decade.



Thank you to our global users for their trust and… pic.twitter.com/IYNZ6Z3158