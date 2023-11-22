Bildiğiniz üzere Xiaomi, Redmi ve MI olmak üzere iki farklı alt marka ile üretim yapıyor. Şirketin bu iki alt markası da oldukça ilgi görüyor. Yeni gelen habere göre Xiaomi, Redmi akıllı telefonlardan dünya çapında 1 milyar adet sattı.

Son 10 Yılda 1 Milyar Satış!

Xiaomi yetkilisi William Lu, bugün X hesabından bir paylaşım yaptı. Lu, şirketin Redmi akıllı telefonların son 10 yılda küresel olarak bir milyar adet satmasını kutladıklarını dile getirdi. Tedarik zincirlerine ve müşterilere teşekkür etmeyi de unutmadı.

We are celebrating the remarkable achievement of Redmi smartphones, selling one billion units worldwide in the past ten years! Great to meet our domestic supply chain partners, who have supported us throughout the decade.



Thank you to our global users for their trust and… pic.twitter.com/IYNZ6Z3158 — William Lu (@WilliamLuXiaomi) November 22, 2023

William Lu, “Bugün, Redmi akıllı telefonların son 10 yılda küresel olarak bir milyar adet satmasını kutluyoruz! Bu 10 yıl boyunca bizi destekleyen yerel tedarik zinciri ortaklarımızla tanışmak harikaydı. Kullanıcılarımıza güvenleri ve destekleri için teşekkür ederiz.” diyerek Redmi cihazların başarısını duyurdu.

Bildiğiniz üzere Redmi cihazlar genellikle uygun fiyatlı olur. Mi cihazlar ise Redmi cihazlara göre daha yoğun donanım seçeneğine ve yüksek fiyata sahip olur. Xiaomi kullanıcıları da bu sebeple fiyat performans ürünlerine ilgi gösteriyor.

Xiaomi ayrıca bugün 2023 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını da açıkladı. Şirketin dünya genelindeki satışları bir önceki yıla göre 1,1 oranında düşüş yaşadı. Ancak son altı çeyreğe bakıldığında akıllı telefon satışları en yüksek seviyeyi görerek 41,8 milyon adede ulaştı.

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