Xiaomi, Yavaş Şarj Sorunlarını Tarihe Gömen Güncellemeyi Getiriyor

Xiaomi, Redmi akıllı telefonlarında yaşanan şarj problemleriyle ilgili önemli bir duyuru yaptı. Xiaomi HyperOS 2 işletim sistemini kullanan bazı telefon modellerinde yavaş ve eksik şarj olma sorunları yaşanıyordu. Xiaomi hatayı üstlendi ve düzeltmek için çalışacağına dair güvence verdi. Yakın zamanda telefonlar güncelleme alacak ve yavaş şarjdan muzdarip olan sürümler bu problemden kurtulacak.

Redmi Note 12S kullanıcıları özellikle HyperOS 2.0.2.0 sürümünde şarj hızının belirgin şekilde düştüğünü fark etti. Xiaomi mühendisleri sorunun farkında ve bir yazılım güncellemesi ile çözüm getireceklerini belirtti.

Redmi Note 13 5G kullanıcıları için durum daha da vahim. Kullanıcılar telefonun çok yavaş şarj olmasından ve pil seviyesinin asla %100'ü görmemesi gibi büyük sorunlardan şikayet ediyordu.

Sorun Nasıl Çözülecek? OTA Güncellemesi Sayesinde

Son sorunlar biraz daha bölgeseldi. Globalde OS2.0.2.0.VNQMIXM, Endonezya ve Tayvan'da ise OS2.0.1.0.VNQTWXM sürümü bu sorunlardan muzdarip.

Xiaomi bu sorun için OTA (kablosuz) güncellemesini tamamladı ve kullanıcıların kısa süre içinde bildirim alarak güncellemeyi yükleyebileceklerini açıkladı ancak güncellemenin ne zaman çıkacağına dair kesin bir tarih sunmadı.

Güncelleme gelinceye kadar kullanıcılara başka çözümler öneriliyor. Örneğin orijinal şarj aleti kullanmak, telefonu kapalı bir biçimde şarj etmek, şarj ederken kullanmamak, önemli uygulamalarda pil optimizasyonunu kapatmak ve son olarak şarj girişini temizleyerek kir ve tozdan arındırmak.