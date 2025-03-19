Redmi Kullanıcıları İsyanda! Şarj Sorunu Bitmek Bilmiyor

Xiaomi, HyperOS 2 yazılımını kendi modellerine dağıtmaya devam ediyor. Bunun için yoğun mesai harcayan firma, yakın zamanda Redmi Note 13 5G ve Note 12S modelleri için de kullanıma sundu. Ancak son gelen bilgilere göre bu güncelleme, kullanıcıları çılgına çevirdi. Öyle ki can sıkan bir şarj sorunu olduğu söyleniyor.

Redmi Note 13 5G ve Redmi Note 12S Kullanıcılarını Üzen Şarj Sorunu

Xiaomi, şimdiye kadar pek çok modele HyperOS 2 sundu. Bu işletim sisteminin özellikle cihazın batarya ömrünü daha çok uzattığı söyleniyor ki bu kullanıcıların büyük çoğunluğu tarafından doğrulanıyor. Ancak ne yazık ki tam tersi durum yaşayanlar da yok değil.

Kullanıcılar tarafından yapılan geri dönüşlere göre Redmi Note 13 5G ve Note 12S modellerinde şarj olma problemleri yaşanıyor. Öyle ki cihazların çok yavaş şarj olduğu, hatta bazı kullanıcıların telefonlarını hiçbir zaman yüzde 100'e kadar şarj edemediği ifade ediliyor.

Özellikle HyperOS 2 işletim sisteminin yüklü olduğu modellerde görülen bu sorun, Xiaomi tarafından kabul edildi. Hatanın farkında olduğunu açıklayan şirket, yeni bir güncelleme yayınlayarak hatayı düzelteceklerini duyurdu. Bu güncellemenin ne zaman sunulacağı ise şimdilik belirsiz.

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