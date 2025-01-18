Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G: 200MP Kamerayla Nasıl Orta Segment?

Xiaomi'nin yeni telefon serisinden Note 14 Pro+ 5G modeli, çok kapsamlı teknik detaylara sahip olmasına rağmen orta segmentte yer alıyor. Peki neden? İşte detaylı inceleme...

Kutudan Neler Çıkıyor?

Avrupa'ya yönelik global versiyon olduğu için kutudan şarj cihazı çıkmıyor. Ancak, Xiaomi'nin resmi mağazasından sınırlı bir süre için yapılan alımlarda resmi 120W şarj cihazı hediye ediliyor. Yine de bu fırsatı kaçırırsanız, Amazon'da yarı fiyatına üçüncü parti şarj cihazlarını tercih edebilirsiniz.

Xiaomi'nin 120W şarj cihazını inceleme için gönderememesi bir eksiklikti. Ancak iyi haber şu ki, Redmi serisi herhangi bir özel şarj teknolojisi kullanmıyor. USB-PD standardına uygun bir şarj cihazı, cihazı 120W'a kadar şarj edebiliyor.

Premium Ekran Hissiyatı

Telefonun premium hissiyatı oldukça etkileyici demek mümkün. Arka tarafta marka logosu olmasaydı modelin bir amiral gemisi olduğu sanılabilirdi. Xiaomi, kutuya kaliteli bir TPU kılıf ekleyerek büyük bir artı sağlıyor. Üstelik önceden uygulanmış bir ekran koruyucu da mevcut.

6.7 inç AMOLED panel, 3000 nit parlaklık, Dolby Vision ve HDR10+ destekli ekran, önde Corning Gorilla Glass Victus 2, arkada Gorilla Glass 7i ile geliyor.

Ekranın yanlarda kavisli olması bazı kullanıcılar için sıkıntı yaratabilir. Özellikle yanlış dokunma ve kaydırma sorunları yaşayabilirsiniz.

Performans ve İşlevsellik: Parmak İzi Okuyucu Bazen Çalışmıyor

Telefon, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 işlemci ile geliyor. Günlük kullanımda oldukça akıcı bir performans sunuyor.

Ancak parmak izi okuyucunun bazen doğru çalışmaması can sıkıcı olabiliyor. Xiaomi'nin Android 14 tabanlı HyperOS 1.0 işletim sistemi, 31 Ocak'ta Android 15 ile HyperOS 2.0 olarak güncellenecek.

Yeni sürümde daha iyi güvenlik yamaları ve yapay zeka tabanlı özellikler yer alacak.

Kamera Performansı Şaşırtıyor

200 MP kamera kağıt üzerinde etkileyici görünse de, kullanılan Samsung HP3 sensörü eski nesil olduğu için performans anlamında sınırlamalar var.

Görüntü işleme sırasında gecikme yaşanabiliyor ve renk doğruluğu tam olarak bekleneni vermiyor.

Ultra geniş kamera ve 2 MP makro kamera ise beklentilerin altında. Makro kamera, menüye gizlenmiş durumda, çünkü kullanışsız.

Note 14 Pro+ 5G Satış Fiyatı

Redmi Note 14 Pro+ 5G'nin fiyatları ikiye ayrılıyor:

256 GB: £349

512 GB: £399

Redmi Note 14 Pro+ 5G, şık tasarımı, güçlü ekranı ve genel performansıyla dikkat çeken bir telefon. Ancak kamera performansı ve yazılım eksiklikleri, cihazı diğerlerinin arkasına atıyor.

Siz bu modeli alır mıydınız? Yorumlarda buluşalım.