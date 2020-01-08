Xiaomi Redmi Note 8 Serisi için İki Yeni Renk Seçeneği!

Xiaomi geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklama Redmi Note 8 ailesi için yeni renk seçeneklerini duyurdu.

İki Yeni Renk

Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro uygun fiyatları ve güçlü özellikleri ile dikkat çeken modeller olarak karşımıza çıkıyor. Nitekim modellerin satış miktarları da bunu doğrular durumda. Xiaomi tarafından yapılan açıklamada söz konusu modeller için iki yeni renk seçeneği duyuruldu.

Bu renklere göz attığımızda Phantom Red ve Twilight Orange seçeneklerini görüyoruz. Yeni renk seçenekleri 9 Ocak 2020 tarihinde Çin'de satışa sunulacak. Şu an için konu hakkında resmi açıklamalar bulunmasa da ülkemizde de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

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