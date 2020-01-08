Xiaomi Redmi Note 8 Serisi için İki Yeni Renk Seçeneği!

Xiaomi geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklama Redmi Note 8 ailesi için yeni renk seçeneklerini duyurdu.
İki Yeni Renk
Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro uygun fiyatları ve güçlü özellikleri ile dikkat çeken modeller olarak karşımıza çıkıyor. Nitekim modellerin satış miktarları da bunu doğrular durumda. Xiaomi tarafından yapılan açıklamada söz konusu modeller için iki yeni renk seçeneği duyuruldu.
Bu renklere göz attığımızda Phantom Red ve Twilight Orange seçeneklerini görüyoruz. Yeni renk seçenekleri 9 Ocak 2020 tarihinde Çin'de satışa sunulacak. Şu an için konu hakkında resmi açıklamalar bulunmasa da ülkemizde de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.
Xiaomi Redmi Note 8 Serisi Başarıya Doymuyor
29 Ağustos tarihinde Xiaomi tarafından küresel duyurusu yapılan Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro başarıdan başarıya koşuyor. Tanıtımının ve satışa sunulmasının ardından üç ay geçen Redmi Note 8 ailesi, bu kısa sürede on milyon birim satıldı. Bu başarıyı kutlamak isteyen şirket, Redmi Note 8 için internet sitesi üzerinden indirim yapmıştı.
Note 8 ailesinin ulaştığı satış başarısı kendi başına oldukça etkileyici. Bununla birlikte Note 7 ailesinin istatistikleri ile kıyaslandığında daha da dikkat çekici hale geliyor. Önceki seri on milyon birim satışına ulaşmak için dört aylık bir süreye ihtiyaç duymuştu.
YORUMLAR