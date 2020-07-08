Xiaomi, RedmiBook Serisini Yeniledi: RedmiBook 16 ve RedmiBook 14 II

Xiaomi, yeni RedmiBook dizüstü bilgisayar modellerini tanıttı. RedmiBook 16 ve RedmiBook 14 II, bu yılın başlarında tanıtılan modellerden farklı olarak Ryzen 4000 APU yerine 10. Nesil Intel işlemciden güç alıyorlar. Xiaomi’nin yeni laptop modelleri özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi, tüm detaylarıyla haberimizde.

Xiaomi RedmiBook 16 Fiyatı

RedmiBook 16’nın yeni versiyonu Core i5-1035G1 ve i7-1065G7 arasında seçim sunuyor. Her ikisi de 4 çekirdek ve 8 iş parçacığına sahip 15W işlemci ancak i7 daha yüksek saat hızlarında (1.3-3.9 GHz’a 1.0-3.6 GHz) çalışıyor ve daha fazla L3 önbelleğe (8 MB’a 6MB) sahip. Ayrıca iki katı GPU hesaplama birimine sahip; daha da önemlisi 2GB GDDR5 RAM’li Nvidia MX350 ekran kartına sahip. İşlemci seçimini dikkate almaksızın, dizüstü bilgisayar çift ısı borulu tek fan ile soğutuluyor. Ayrıca RAM artık DDR4-3200; bu da Ryzen versiyonundan (DDR4-2666) daha hızlı olduğunu gösteriyor. Intel işlemcili versiyon daha pahalı. i5 olanı 710 dolar, i7 olanı 810 dolar. Hangisini seçerseniz seçin 16GB RAM ve 512GB SSD’ye sahip oluyorsunuz.

Xiaomi RedmiBook 16 Özellikleri

RedemiBook 16’nın ekranı 1.61 inç, 1080p çözünürlüğünde, DC karartma, %100 sRGB, 300 nit parlaklık, %90 ekran gövde oranı sunuyor. Güç tuşunda parmak izi okuyucu taşıyan dizüstü 1.8 kg ağırlığında ve Xiaomi’ye göre 12 saate kadar kullanım sunan 46 WHr pil taşıyor. 65W USB-C güç adaptörü ile şarj edildiğinde 30 dakikada %50 pil seviyesine ulaşabiliyor. Tek USB-C portu dışında, 1 adet USB-A 3.0 portu, 1 adet USB-A 2.0 portu, 1 adet HDMI portu ve 3.5mm kulaklık girişi mevcut. WiFi 6 (2x2 MIMO) bağlantısını destekliyor.

Xiaomi RedmiBook 14 II Fiyatı

RedmiBook 14 II, aynı işlemci seçeneği sunuyor: Core i5-1035G1 ve i7-1065G7. Her ikisi de Nvidia MX350 ekran kartıyla geliyor. RAM, 8GB’dan (DDR4-3200) başlıyor, 16GB seçeneği de var. Depolama tarafında, 512GB SSD’den başka seçenek yok. Temel model fiyatı 670 dolar, en üst model (i7 işlemci ve 16GB RAM) seçildiğinde fiyat 810 dolara çıkıyor.

Xiaomi RedmiBook 14 II Özellikleri

RedmiBook 14’ün yenilenen sürümü RedmiBook 14 II, %100 sRGB ve 300 nit parlaklık sunan 1080p panele sahip. Bu model daha küçük, dolayısıyla da daha hafif; sadece 1.3 kg ağırlığında. Bu, aynı zamanda daha küçük pil (40 WHr) anlamına geliyor ancak resmi rakamlara göre 10 saatin üzerinde kullanım süresi alabiliyorsunuz. Bu model ayrıca %0’dan 50’ye 28 dakikada şarj olmasını sağlayan 65W USB-C adaptör ile geliyor.

Xiaomi RedmiBook 16 ve RedmiBook 14 II Çıkış Tarihi

Intel işlemcili RedmiBook 16 ve RedmiBook 14 II, 15 Temmuz’da Çin’de satışa sunulacak.